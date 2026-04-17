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La Blanquita no pudo contener las lágrimas por la distancia con su hijo; ¿cómo reaccionó Deiby Ruiz?

La Blanquita se mostró sensible en redes por la ausencia de su hijo, mientras la reacción de Deiby Ruiz generó expectativa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Blanquita se quebró.
La Blanquita se quebró por su hijo. (Foto de Freepik)

La Blanquita conmovió en redes sociales al llorar por su pequeño hijo.

La Blanquita se encuentra fuera del país.
La Blanquita se encuentra fuera del país. (Foto de Freepik)

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¿Por qué La Blanquita se encuentra lejos de su hijo?

La creadora de contenido se encuentra fuera del país por compromisos laborales que la obligaron a alejarse de su familia.

Esta situación, sumada a la sensibilidad que causa el periodo en las mujeres, la llevó a no poder contener las lágrimas.

Katy Cardona, como se llama la influenciadora, expresó sentirse muy triste de no poder estar cerca de su hijo y que, aunque sabe que se encuentra bien y con muchos cuidados, extraña estar pendiente de su día a día.

La caleña se mostró vulnerable luego de una actividad en la que recibían cartas de sus familiares. Para ella, el momento fue especialmente duro, pues no recibió ningún mensaje.

Esa ausencia la hizo quebrarse en cámara y compartir con sus seguidores la nostalgia que siente al estar lejos de su pequeño.

Muchos internautas interpretaron este episodio como una muestra de que aún no ha superado del todo sus problemas familiares, lo que ha generado debate sobre si era el momento adecuado para participar en un formato que exige constancia y energía.

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¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz a la ausencia de La Blanquita?

Deiby Ruiz, expareja de Katy y padre de su hijo, sorprendió al pedir apoyo para La Blanquita. Con un mensaje conciliador, pidió que no la juzgaran.

Este gesto generó una ola de comentarios entre los seguidores de ambos, quienes aseguraron que todavía existe un vínculo emocional y que podrían terminar regresando por el bienestar de su hijo.

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Sin embargo, tanto Katy como Deiby han reiterado en varias ocasiones que su relación ya estaba muy fragmentada y que lo mejor fue seguir caminos separados.

Su comunidad digital la acompaña con mensajes de apoyo, mientras ella sigue demostrando que, pese a las dificultades, su carrera y su rol de madre son pilares que la motivan a seguir adelante.

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