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Karina García revela a qué huele Eidevin López y causa revuelo: “Huele a macho”

Karina García habló de Eidevin López y sorprendió al describir su aroma en vivo en ¿Qué hay pa dañar?.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García sorprende al hablar de Eidevin López
Karina García revela a qué huele Eidevin López y causa revuelo (Foto Canal RCN)

La influencer Karina García generó conversación en redes sociales tras compartir un video junto con el actor Eidevin López.

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El exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue el invitado especial en el programa Qué hay pa dañar para hablar sobre lo que ocurre dentro de la competencia.

Durante la conversación, la paisa no solo opinó sobre el desempeño del actor dentro del reality, sino que también hizo comentarios personales que llamaron la atención de los seguidores del programa.

Karina García describe el aroma de Eidevin López
Karina García opina sobre Eidevin López y sorprende con su comentario (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García de Eidevin López?

En medio del espacio, Karina García fue directa al referirse a Eidevin López. La influencer confesó que, al inicio del reality, el actor no era uno de sus participantes favoritos. Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo cambió su percepción.

Según indicó, al conocerlo mejor, cambió su opinión respecto al actor. En ese sentido, aseguró que es una persona a la que vale la pena darle una oportunidad, destacando que muchas veces la percepción desde afuera no refleja completamente la realidad.

Karina también hizo comentarios sobre la imagen del actor, señalando que proyecta una buena presentación personal. Mencionó detalles como su forma de vestir, los accesorios que usa y su estilo en general.

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Además, afirmó que ella es exigente con estos aspectos y que, desde su punto de vista, Eidevin cumple con esos estándares, describiéndolo como alguien que se ve “bien presentado”.

¿A qué huele Eidevin López según Karina García?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando una seguidora preguntó directamente a qué olía el actor. Ante esto, Eidevin López comentó que llevaba el mismo perfume desde horas de la mañana.

Karina García, entonces, decidió acercarse para comprobarlo y dar una respuesta. Tras hacerlo, describió el aroma como uno con notas amaderadas, añadiendo que tenía un olor que asociaba con un perfil masculino.

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Durante su intervención, la influencer expresó que el actor “olía rico”, destacando que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se había aplicado el perfume, el aroma aún se percibía.

El comentario generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios replicaron el momento y lo convirtieron en tendencia dentro de las conversaciones relacionadas con el reality.

Comentario de Karina García sobre Eidevin López se vuelve viral en redes
Karina García revela que Eidevin López huele a "macho" (Foto Canal RCN)
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