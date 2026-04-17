Aida Victoria Merlano se hizo viral en redes sociales por un enérgico y particular baile.

Aida Victoria Merlano se hizo viral por enérgico baile. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el baile de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se encuentra trabajando por fuera del país y en medio de una actividad, la influenciadora sacó los pasos ultra prohibidos dejando sorprendidos a los internautas y a sus compañeros.

En el clip se le puede ver a la creadora de contenido dándola toda mientras su acompañante se dedicó a quedarse en la silla y disfrutar del momento.

Este clip salió luego de uno más tranquilo del hijo de Aida, Emiliano, en el que se le ve concentrado mirando a su mamá por medio de la pantalla del televisor.

Asimismo, Merlano se mostró triste por estar lejos de su hijo y lloró contando que ha generado un vínculo muy fuerte con su pequeño hijo y que su ausencia le produce mucha ansiedad.

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Junto a Aida se encuentra la también influenciadora colombiana La Blanquita y juntas se han demostrado apoyo ya que la caleña también se ha mostrado afectada por estar lejos de su hijo.

Ambas han expresado que nunca habían estado tanto tiempo lejos, pero que el esfuerzo que están haciendo es para asegurarles el futuro.

Los internautas compartieron el momento en diferentes plataformas, convirtiéndolo en tendencia y reafirmando la influencia de Merlano en el mundo del entretenimiento digital.

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¿Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, se encuentra bajo el cuidado de Juan David Tejada?

Por otra parte, el papá de Emiliano, Juan David Tejada, ha compartido en sus redes sociales fotografías junto al menor, a quien cariñosamente llama “Mini agropecuario” y “Cloncito”.

Estas publicaciones dejan ver no solo que el niño se encuentra bien cuidado, sino también que disfrutan de su tiempo juntos, mientras Merlano está lejos.

La manera en que Tejada muestra a Emiliano refleja un entorno estable y lleno de cariño, lo que brinda tranquilidad a quienes siguen de cerca la vida de Aida Victoria Merlano.