Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

EN VIDEO: Aida Victoria Merlano se hace viral en redes sociales con su enérgico y particular baile

Aida Victoria Merlano generó sensación en redes al protagonizar un baile enérgico y particular que la convirtió en tendencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano sorprendió.
Aida Victoria Merlano sorprendió con su forma de bailar. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano se hizo viral en redes sociales por un enérgico y particular baile.

Aida Victoria Merlano se hizo viral.
Aida Victoria Merlano se hizo viral por enérgico baile. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué fue el baile de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se encuentra trabajando por fuera del país y en medio de una actividad, la influenciadora sacó los pasos ultra prohibidos dejando sorprendidos a los internautas y a sus compañeros.

En el clip se le puede ver a la creadora de contenido dándola toda mientras su acompañante se dedicó a quedarse en la silla y disfrutar del momento.

Este clip salió luego de uno más tranquilo del hijo de Aida, Emiliano, en el que se le ve concentrado mirando a su mamá por medio de la pantalla del televisor.

Asimismo, Merlano se mostró triste por estar lejos de su hijo y lloró contando que ha generado un vínculo muy fuerte con su pequeño hijo y que su ausencia le produce mucha ansiedad.

Artículos relacionados

Junto a Aida se encuentra la también influenciadora colombiana La Blanquita y juntas se han demostrado apoyo ya que la caleña también se ha mostrado afectada por estar lejos de su hijo.

Ambas han expresado que nunca habían estado tanto tiempo lejos, pero que el esfuerzo que están haciendo es para asegurarles el futuro.

Los internautas compartieron el momento en diferentes plataformas, convirtiéndolo en tendencia y reafirmando la influencia de Merlano en el mundo del entretenimiento digital.

Artículos relacionados

¿Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, se encuentra bajo el cuidado de Juan David Tejada?

Por otra parte, el papá de Emiliano, Juan David Tejada, ha compartido en sus redes sociales fotografías junto al menor, a quien cariñosamente llama “Mini agropecuario” y “Cloncito”.

Estas publicaciones dejan ver no solo que el niño se encuentra bien cuidado, sino también que disfrutan de su tiempo juntos, mientras Merlano está lejos.

La manera en que Tejada muestra a Emiliano refleja un entorno estable y lleno de cariño, lo que brinda tranquilidad a quienes siguen de cerca la vida de Aida Victoria Merlano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina y David Ospina emocionan con baile en medio de la boda de la empresaria con Gabriel Coronel. Daniela Ospina

Así fue el emotivo baile de Daniela Ospina junto a su hermano David en su boda con Gabriel Coronel

Daniela Ospina mostró detalles de su boda con Gabriel Coronel y sorprendió con baile junto a su hermano David Ospina.

Las últimas palabras de Yeison Jiménez en escena conmueven a sus fans Yeison Jiménez

Revelan las últimas palabras de Yeison Jiménez en tarima antes de morir

Las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto previo a su trágica muerte hoy estremecen a fans: ¿qué dijo?

El inesperado cambio de look de Johanna Fadul. Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprendió con un nuevo look: "ahora soy de color chocolate"

Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores al revelar un nuevo look en redes sociales, donde recibió múltiples reacciones.

Lo más superlike

Esposa de Juanda Caribe lanza indirectas cantando despechada Juanda Caribe

Sheila reaparece cantando despechada tras rumores de mudanza sin Juanda Caribe: “perdí mi tiempo"

Sheila reapareció en redes cantando despechada tras rumores de mudanza y su polémica con Juanda Caribe.

Electrodomésticos que incrementan la factura de luz Viral

Electrodomésticos que incrementan la factura de luz: ¿cuáles consumen más energía?

Kapo y Peso Pluma cantaron juntos en Dallas Talento nacional

Kapo y Peso Pluma en el mismo escenario: así fue la inesperada aparición del colombiano en Dallas

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?