Electrodomésticos que incrementan la factura de luz: ¿cuáles consumen más energía?

Al revisar el valor del recibo de energía, muchos hogares notan variaciones sin identificar una causa clara. Algunos aparatos pueden estar detrás de ese aumento.

En los hogares, el consumo eléctrico no depende únicamente del tiempo de uso visible. Existen electrodomésticos que, por su funcionamiento continuo o por la forma en que se utilizan, tienen un impacto significativo en el gasto mensual.

A esto se suma el consumo silencioso de ciertos dispositivos que permanecen conectados, incluso cuando no están en uso directo.

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¿Qué electrodomésticos consumen más energía en el hogar?

Uno de los equipos con mayor incidencia en el consumo es la nevera. Su operación permanente hace que requiera energía constantemente. Acciones como abrirla repetidamente o ubicarla en espacios con altas temperaturas pueden hacer que su rendimiento exija más electricidad.

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La lavadora también influye en el incremento del consumo. Su impacto varía según la frecuencia de uso y la forma en que se emplea. Ciclos repetidos con poca ropa o programas extensos generan un mayor gasto energético, ya que el equipo debe realizar varias funciones en cada uso.

Estos son los electrodomésticos que consumen más energía / (Foto de Freepik)

En cuanto a la plancha, su consumo está asociado a la generación de calor. Cada vez que se interrumpe el proceso, el aparato necesita recuperar la temperatura, lo que implica un uso adicional de energía.

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¿Por qué algunos electrodomésticos siguen consumiendo energía apagados?

Existe un fenómeno conocido como consumo en espera, que se presenta cuando los aparatos permanecen conectados a la corriente. Aunque no estén activos, continúan utilizando electricidad en menor proporción.

Algunos electrodomésticos continúan consumiendo luz / (Foto de Freepik)

Este tipo de consumo puede representar un porcentaje del total de la factura. Equipos electrónicos, cargadores y otros dispositivos conectados de manera constante aportan a este gasto acumulado, que muchas veces pasa desapercibido.

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¿Cómo reducir el costo de la factura de luz?

Algunas prácticas pueden contribuir a controlar el consumo energético. Por ejemplo, usar la lavadora con cargas completas permite aprovechar mejor cada ciclo. Asimismo, reducir la frecuencia de apertura de la nevera ayuda a mantener su eficiencia.

Así puedes reducir el gasto de energía en tu hogar / (Foto de Freepik)

También resulta útil organizar el planchado en una sola jornada, evitando encender y apagar el equipo varias veces. Elegir electrodomésticos con mejores niveles de eficiencia energética puede marcar una diferencia en el consumo a largo plazo.

Finalmente, desconectar los dispositivos que no estén en uso es una medida efectiva para disminuir el consumo en espera. Estos ajustes en los hábitos diarios pueden reflejarse en una reducción progresiva del valor de la factura de luz.