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Él es el millonario hombre que está siendo vinculado en la supuesta infidelidad de Luisa Castro

Sale a la luz la identidad del hombre que supuestamente está siendo vinculado con la presunta infidelidad de Luisa Castro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan quién sería el hombre implicado en la polémica de Luisa Castro
El hombre que estaría detrás del escándalo de Luisa Castro y Westcol. (AFP/ Arturo Holmes - Freepik)

Durante los últimos días, Westcol y Luisa Castro han sido tendencia en las redes sociales en donde se han revelado fotos de la creadora de contenido junto a un hombre en playas de Brasil.

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Se sabe que en las plataformas digitales no perdonan nada y en la mayoría de ocasiones se conocen detalles de determinadas situaciones y este es el caso, pues supuestamente, salió a la luz una foto en la que la paisa se daría un beso con alguien que no es su novio.

De hecho, los internautas han revelado videos en donde se ve que la creadora sí coincide en la misma fiesta con el hombre que la están relacionando y en la imagen en la que presuntamente aparece, está con el mismo outfit de dicha celebración.

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¿Por qué se dice que supuestamente Luisa Castro le fue infiel a Westcol?

En las supuestas imágenes en las que sale Luisa Castro, ella se está dando un beso con otro hombre que no es Westcol y, de hecho, se creyó que podría tratarse de una foto creada con Inteligencia Artificial, pero eso no se sabe.

El hombre que estaría detrás del escándalo de Luisa Castro y Westcol
Él sería el millonario vinculado a la supuesta infidelidad de Luisa Castro. (Foto: Freepik)

Muchos dudaron de la veracidad de la foto, pero empezaron a cuestionar el tema al ver los videos de la celebración en un yate en donde sale Luisa, el hombre en mención y otras personas más.

Por ahora, la creadora de contenido, en medio de su viaje a China con el streamer, rompió el silencio y desmintió lo que se dice sobre ella, revelando que no le da rabia, sino tristeza porque ella sabe cuál es la verdad.

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¿Quién es el hombre que es presuntamente vinculado con Luisa Castro?

Se conoció que el hombre que apareció en la fiesta del yate en donde estuvo Luisa Castro y con el que supuestamente se besó, según las especulaciones, es el holandés Samuel Onuha.

Él sería el millonario vinculado a la supuesta infidelidad de Luisa Castro
Revelan quién sería el hombre implicado en la polémica de Luisa Castro. (AFP/ Tommaso Boddi)

En un inicio se dijo que era el Dj que aparecía en las fotos, pero no, de hecho, el millonario hombre es fundador de ICON Amsterdam, una exclusiva marca de ropa para hombre.

El hombre se pudo identificar por el enorme tatuaje que tiene en su espalda, el cual alcanza a uno de sus brazos y tal parece que coinciden con el perfil de Samuel, el mismo que está en los videos del yate y la supuesta foto del presunto beso con Luisa.

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