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Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro en medio de rumores de infidelidad

Westcol vuelve a ser tendencia tras su polémica actitud en medio de rumores de supuesta infidelidad de Luisa Castro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro
Westcol y su reacción con Luisa Castro en medio de la polémica. (AFP/ Tommaso Boddi - Foto: Freepik)

En los últimos días, Westcol ha sido bastante nombrado en redes sociales ya que han circulado supuestos clips e imágenes de su novia, Luisa Castro con otro hombre en Brasil.

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De acuerdo con lo que dicen las redes sociales, es que la influenciadora paisa le habría sido infiel al streamer y hasta el momento, él no ha mencionado nada sobre el tema, pero se ha viralizado un video en donde cuestionan su actitud con la joven.

Por su lado, Luisa sí se habría referido sobre el tema, ya que son muchas las publicaciones con el tema en donde la exponen a ella con foto y nombre; sin embargo, ni con su explicación, las redes perdonan lo que circula sobre ella.

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¿Cuáles son las supuestas imágenes de Luisa Castro con hombre en Brasil?

En varias cuentas de las diferentes plataformas digitales, han mostrado diferentes fotos y video en donde supuestamente aparece Luisa Castro y mencionado hombre.

Westcol y su reacción con Luisa Castro en medio de la polémica
Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro. (AFP/ Arturo Holmes)

Sin embargo, una foto que sin duda generó polémica y es que presuntamente se ve a Luisa dándose un beso con el hombre en la playa de Brasil.

Algunos creyeron que podría tratarse de una imagen con Inteligencia Artificial, pero después de ver más clips de ella y el desconocido, muchos han llegado a considerar que podría ser verdad, pero hasta el momento siguen siendo especulaciones.

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Precisamente, en una imagen revelada por ella con camisa de Brasil y una pañoleta en su cabeza, coinciden con la supuesta foto en la que está dando el beso.

¿Cuál es el video de Westcol donde revela una actitud incómoda hacia Luisa Castro?

Tras varios días de especulación sobre dichas imágenes, Luisa Castro rompió el silencio y desmintió rumores, sin especificar que se trataría sobre el tema de la supuesta infidelidad.

La creadora de contenido sugirió no creer en todo lo que se dice en redes, porque esas publicaciones pueden ser perjudiciales para las personas involucradas.

Por su lado, Westcol no ha dicho nada sobre el tema, lo que sí, es que en un video que circula en redes, se habría notado su incomodidad cuando Luisa lo abraza y por eso, algunos internautas se atrevieron a decir que la demora era que llegaran a Colombia para él terminarle.

Pues el chisme estalló mientras la pareja está de viaje en China, en donde ambos han compartido varios momentos juntos en sus redes.

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