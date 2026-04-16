Luisa Castro rompe el silencio y habla de su supuesta infidelidad: ¿qué dijo?

Durante los últimos días, Westcol y Luisa Castro han sido mencionados en todas las redes sociales luego de que se revelaran supuestas imágenes en donde se vería a la creadora de contenido con otro hombre, presuntamente siéndole infiel a su novio.

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La vida amorosa del streamer ha sido bastante cuestionada, ya que sus vínculos han sido polémicos por la manera en la que terminan y ese fue el caso de su noviazgo con Aida Victoria Merlano.

Por otro lado, en los últimos meses se confirmó que el paisa está con Luisa y de hecho ellos no lo ocultaron porque han salido públicamente juntos y hasta en sus redes sociales se han presumido, de hecho, están en un viaje juntos.

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¿Por qué se dice que Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol?

A través de las plataformas digitales, se conoció una supuesta foto de Luisa Castro en Brasil junto a otro hombre, presuntamente siéndole infiel a Westcol.

Luisa Castro se pronuncia tras polémica sobre su supuesta infidelidad. (Foto: Freepik)

En las publicaciones compartidas, se ve que la mujer que está dándole un beso a otro hombre, tiene una camisa y pañoleta que usó la creadora de contenido en Brasil.

Se desconoce de dónde proviene dicha foto, lo que sí, es que usaron una imagen de Luisa con el outfit en mención y por eso, la vincularon con ser la mujer que le está dando un beso a un misterioso hombre en las playas de ese país.

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Sin duda, los internautas reaccionaron a estas imágenes y cuestionaron que, los famosos de ese medio “reciclan a las parejas”, pues como el streamer y la influenciadora ya han salido con otras personas famosas.

¿Qué dijo Luisa Castro sobre los rumores de su supuesta infidelidad?

Luisa Castro rompió el silencio y se habría referido a los rumores de su supuesta infidelidad en las playas de Brasil.

La versión de Luisa Castro tras acusaciones de infidelidad. (AFP/ Tommaso Boddi)

De acuerdo con lo que ella escribió en una historia de Instagram, es que se siente triste de saber cuál es la verdad, y que, aun así, se esté especulando sobre cosas que no son.

“Vuelo y digo: aun el necio cuando calla, pasa por sabio.”, escribió.

Pero, además, no dejó pasar que hay personas malas que pueden destruir y que no tienen límites con tal de dañar al otro.

Aunque no mencionó nada directamente del tema, se entiende que Luisa estaría hablando de los rumores en donde está involucrada.

Por su lado, Westcol no ha mencionado nada del tema y de hecho, él está disfrutando de su viaje a Asia junto a su novia.