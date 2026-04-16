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Se filtra la supuesta prueba de que Luisa Castro le habría sido infiel a Westcol

En redes circulan supuestas fotos de Luisa Castro junto a otro hombre en Brasil, revelando la presunta infidelidad a Westcol.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Supuesta foto de Luisa Castro con otro hombre.
Supuestas pruebas de infidelidad de Luisa Castro a Westcol. (AFP/ Tommaso Boddi)

El famoso streamer, Westcol, ha sido tendencia en redes sociales no solo por su contenido, sino por sus controversiales opiniones y también, por sus relaciones amorosas, ya que públicamente ha estado con algunas mujeres reconocidas en las redes sociales.

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Sin duda, uno de sus noviazgos más sonados ha sido con Aida Victoria Merlano, con quien no habría terminado de la mejor manera su relación, pero, se sabe que arreglaron sus diferencias y hasta hicieron un live en donde hablaron de lo que vivieron durante su vinculo afectivo.

Sin embargo, en los últimos días, el streamer ha sido noticia y tendencia en las plataformas digitales, porque, supuestamente su actual pareja, Luisa Castro, le habría sido infiel, según lo que circula en X, pues hay una presunta imagen en la que dicen ser ella con otro hombre.

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¿Cuál es la foto en la que supuestamente se ve Luisa Castro con otro hombre?

A través de la red social X, han circulado la misma supuesta foto de Luisa Castro dándole un beso a un hombre en las playas de Brasil, según lo que dicen en los tweets.

Filtran supuesta evidencia que comprometería a Luisa Castro en su relación con Westcol.
Supuesta foto de Luisa Castro con otro hombre. (Foto: Freepik)

En varios trinos, han puesto las mismas imágenes de ella con una camisa con el nombre de ese país y, además, con una pañoleta en su cabeza, mismo outfit que aparece en la otra presunta foto de ella con el misterioso hombre; pero, esta no sería la prueba de que se trate de Luisa Castro.

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En ese tweet, hay respuestas en donde cuestionan la relación de Westcol con la influenciadora, quien además fue novia de La Liendra hace algunos años, por lo que critican que en ese medio “reciclan a las parejas de los otros”.

¿Qué ha dicho Westcol sobre la supuesta infidelidad de Luisa Castro?

Por su lado, Westcol no ha mencionado nada en sus redes sociales, de hecho, él está en Asia junto a Luisa Castro, quien ha revelado ene sus redes sociales algunas imágenes de lo que han vivido en China.

Supuestas pruebas de infidelidad de Luisa Castro a Westcol.
Filtran supuesta evidencia que comprometería a Luisa Castro en su relación con Westcol. (AFP/ Arturo Holmes)

Por su lado, ante tanto revuelo, Luisa Castro decidió romper el silencio y en sus historias se habría referido al tema, pidiéndole a sus seguidores en “no creer todo lo que ven” y dice estar triste de saber la verdad y que otros estén inventando chismes sobre determinada situación.

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