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Eidevin López reaparece en redes con aparente indirecta para Karola: ¿qué dijo?

“El pasado ya hizo su parte”, Eidevin López reaparece en redes e internautas opinan si es para Karola Alcendra tras no verse.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López reaparece en redes con aparente indirecta para Karola: ¿qué dijo?
¿Qué mensaje divide opiniones sobre Eidevin López? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, tras ser expulsado por las votaciones a causa de un enfrentamiento con Alejandro Estrada.

Con el paso de los días, varios internautas han generado múltiples opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de todo lo que ha hecho Eidevin desde que salió de la competencia.

Por esta razón, el influenciador ha acaparado la atención mediática tras reaparecer en sus redes sociales con un video en el que internautas aseguran que es una “indirecta” para Karola Alcendra.

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¿Cuál fue el video que divide opiniones de Eidevin López tras presunta “indirecta” para Karola?

Cabe destacar que Eidevin López ha adquirido gran visibilidad no solo por su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Eidevin López reaparece en redes con aparente indirecta para Karola: ¿qué dijo?
Esta sería la aparente indirecta de Eidevin para Karola. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el pasado 15 de abril, Eidevin compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde aparece con Ana Karina Soto y la descripción de la publicación dejó unas contundentes palabras en la que internautas afirmarían que sería para Karola Alcendra, pues, dice lo siguiente:

“El pasado ya hizo su parte: enseñó, dolió, construyó. Pero el presente es otra historia y se escribe diferente”, agregó Eidevin en la descripción de la publicación.

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En medio de las palabras que compartió Eidevin, algunos navegantes opinan que se trataría acerca de una presunta indirecta para Karola, pues, aunque por el momento no se han visto, ni tampoco confirmó que es para alguien en específico, sus seguidores se encuentran bajo la expectativa del encuentro especial.

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¿Cuál fue la razón por la que Eidevin López fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Eidevin López vivió uno de los momentos más virales hasta el momento en La casa de los famosos Colombia tras un enfrentamiento con Alejandro Estrada al presentar una diferencia física.

Eidevin López reaparece en redes con aparente indirecta para Karola: ¿qué dijo?
¿Por qué fue expulsado Eidevin López de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, el público tomó la decisión de votar por Eidevin López para que fuera expulsado de La casa de los famosos Colombia tras los hechos ocurridos.

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