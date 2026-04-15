La casa de los famosos Colombia vivió una tensa jornada de nominación luego de los poderes de las calabazas, en la que se otorgaron varios beneficios y castigos.

Además, Mariana Zapatatuvo que tomar una difícil decisión en medio de su decisión como líder de la semana.

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¿Quiénes quedaron en la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia?

La gala de la noche del 15 de abril dejó movimientos importantes dentro del juego, especialmente por los efectos de estas calabazas que recibieron algunos participantes en el día de Halloween.

Alejandro ya se encontraba en placa tras la salida de Karola, mientras que Juancho quedó nominado por votación del público.

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Por su parte, Aura Christina entró a la placa luego del poder de nominación con candado que obtuvo Beba, lo que además impide que pueda ser salvada.

Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tebi también quedó en placa luego de que Valentino obtuviera el poder de nominación directa y decidiera elegirlo.

Posteriormente, Tebi utilizó su poder de intercambio, con el que sacó de la placa a Alexa, quien había sido nominada por Juancho, y en su lugar puso a Valentino.

Estos movimientos cambiaron la conformación inicial de la placa y se cerró los participante a nominar, por lo que Mariana se vio en aprietos.

Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué decisión tomó Mariana Zapata como líder: Campanita o Beba?

Mariana Zapata, por ser la líder de la semana, tuvo que tomar una decisión adicional en la nominación. Inicialmente ella consideró a Alexa; sin embargo, debido al poder de intercambio de Tebi, no podía elegirla.

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Ante esta situación, tuvo que decidir entre Campanita y Beba. Finalmente, eligió a Campanita en medio de las lágrimas, y expresó que no era capaz de nominar a Beba.

También mencionó que no pensó en nominar a Beba porque sabía que ella quería estar en La casa de los famosos. Mientras tanto, Beba reaccionó al escuchar sus palabras y se le notaron los ojos llorosos.

Siendo así, la placa parcial de nominación parcial quedó de la siguiente manera: Alejandro, Tebi, Valentino, Aura, Juancho y Campanita. La placa definitiva quedará luego del ‘robo’ de salvación.