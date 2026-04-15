¿Regresó el poder de la resurrección a La casa de los famosos Colombia? Te contamos

Este miércoles 15 de abril regresaron los poderes a La casa de los famosos Colombia, manteniendo al público en expectativa, especialmente por el recordado poder de resurrección que causó gran revuelo en la segunda temporada y que ahora vuelve a generar intriga en esta tercera entrega, sobre todo tras la reciente eliminación de Karola.

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¿Hubo poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

Una vez inició la gala de nominación, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron al público qué poderes podrían encontrarse los participantes en las calabazas en las que decidieran posicionarse, generando gran expectativa, especialmente porque muchos querían saber si el poder de resurrección había regresado.

Sorpresa en La casa de los famosos Colombia: ¿reapareció el poder de resurrección? (foto Canal RCN).

Y es que esto podría significar en gran medida el regreso de Karola, la exparticipante que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, en caso de caer en manos de algunos de sus aliados dentro de la competencia, según versiones que circularon en redes sociales previo a la gala.

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Sin embargo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que varios poderes ya habían sido utilizados dentro de la competencia y que, por tal razón, no volverían, entre ellos la anhelada resurrección.

“Ya hay unos poderes que fueron utilizados y que no se van a volver a utilizar. Por ejemplo, la resurrección ya fue utilizada, la expulsión ya fue utilizada…”

Cabe recordar que Beba fue quien regresó a la competencia tras haber sido resucitada tan solo una semana después de haber sido eliminada.

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¿Qué poderes estuvieron presentes en la gala de nominación de La casa de los famosos Colombia 3?

Ahora bien, a raíz de este inesperado cambio que tomó por sorpresa a todos, se dio a conocer que los poderes presentes en esta ocasión estuvieron enfocados en otras opciones, siendo estas las siguientes:

Poder de otorgar la inmunidad

Poder del destierro

Poder del veto de nominación

Poder del intercambio

Poder de nominación

No tienes ningún poder

Poder de ir al robo de salvación

Poder de la nominación perpetua

Poder de salvación

Poder de nominación sin derecho a salvación

Para descubrir qué famoso obtuvo cada uno de estos poderes y cómo esto podría cambiar el rumbo de la competencia, no te pierdas ningún detalle y da clic aquí.