Koral Costa divide opiniones al hablar de Omar Murillo vestido de Mujer

En enero, la actriz Koral Costa confirmó que su matrimonio con Omar Murillo había llegado a su fin en mutuo acuerdo, pues dejó claro que no terminaron por falta de amor, sino porque cada uno decidió continuar con sus sueños.

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Precisamente, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024 viajó a España para estudiar y trabajar, de hecho, tiene su propia cevichería en sociedad con su exesposa.

El plan inicial es que Koral viajaría después para estar con él, pero eso nunca se dio y finalmente resultó quedándose, lo que le costó críticas por “no estar con su esposo”.

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Tras su ruptura, la famosa expareja ha estado en medio de rumores debido a la orientación de los dos, por lo que cada uno por su lado ha decidido hablar y por eso, Koral opinó sobre el personaje que tiene Omar.

¿Qué dijo Koral Costa sobre Omar Murillo vestido de mujer?

A través de sus redes sociales, Koral Costa es bastante activa y mantiene constante comunicación con sus seguidores, a quienes les responde todas sus preguntas, tanto profesionales como personales.

El comentario de Koral Costa sobre Omar Murillo vestido de mujer (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, recibió una pregunta sobre “¿qué siente cuando ve a Omar murillo vestido de mujer’”, por lo que ella respondió que “nada”, simplemente porque él es un actor y tiene su personaje de Tarcila, de hecho, lo ha tenido durante años.

“Él es un actor y va a asumir ese y cualquier personaje”, expresó.

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Así mismo, dijo Koral que cuando estaban juntos, ella era su productora, también lo maquillaba, vestía y lo grababa, por lo que no sentía nada al verlo así. De igual forma, la actriz aclaró que no son nada y por eso, eso le da igual, reconociendo una vez más que él actúa y lo hace muy bien.

¿Qué se ha dicho sobre la orientación de Omar Murillo?

Luego de que se conociera que Omar Murillo y Koral Costa habían terminado, se empezó a especular sobre la orientación de los dos.

Koral Costa causa revuelo al referirse a Omar Murillo. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por un lado, del actor se decía que le gustan los hombres por las fotos que sube con sus amigos en el gimnasio y por estar rodeado cada vez de más hombres, pero él ya dijo que “eso no significa nada”.

En el caso de la artista, a ella le han preguntado si le gustan las mujeres, solo porque un día dijo que le gustaba Ana del Castillo, por eso, ella desmintió que terminó su matrimonio por sus preferencias.