Sofía Jaramillo opinó sobre la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara; esto dijo la modelo

Sofía Jaramillo opinó sobre la relación sentimental entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.

Sofía Jaramillo reaccionó al destierro de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida actriz de Enfermeras enfrentó las críticas por su aspecto físico; esto fue lo que respondió

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La caleña ha estado muy pendiente de los sucesos de La casa de los famosos Colombia 3, programa del que hizo parte.

En medio de sus impresiones en la gala de nominación del pasado 15 de abril, la exparticipante expresó que espera que todo lo que se dice y se especula de Juanda y Sheila en redes sociales sea mentira.

Juanda Caribe ha estado inmerso en una polémica por una supuesta infidelidad. Sheila, por su parte, ha dado declaraciones sin confirmar si ya no está con el humorista.

Los internautas notaron que dejó de seguirlo en redes y que ha estado ausente en las muestras de apoyo al barranquillero dentro de la competencia. Este silencio ha generado aún más expectativa sobre el futuro de la pareja.

Sofía también reaccionó al destierro que vivió Juanda por decisión de Alejandro Estrada en la dinámica de nominación.

El humorista fue enviado al Loft, un espacio que le permitirá descansar, reflexionar y espiar a sus compañeros para tener un panorama distinto del juego.

Por ahora, solo se conocen las declaraciones de Sheila, pero los seguidores del programa esperan la defensa de Juanda cuando termine la competencia o si resulta eliminado.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida actriz colombiana pide ayuda al estar en la quiebra; ¿de quién se trata?

¿Sofía Jaramillo regresaría a La casa de los famosos Colombia 3?

La incertidumbre sobre su relación mantiene a la audiencia pendiente, mientras el humorista enfrenta un aislamiento estratégico que podría darle ventajas.

Sofía, además, expresó su deseo de regresar a la competencia por medio de una resurrección, ya que considera que le faltó mucho por mostrar.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin explicó por qué eligió primero a Mariana Zapata que a Karola en La casa de los famosos

La modelo también compartió una conversación que estaban teniendo Tebi, Alexa y Valentino, en la que se mencionaba el gusto que sentía el paisa por ella, generando expectativas sobre un posible encuentro entre Sofía y Tebi fuera del programa.

Este detalle despertó curiosidad entre los seguidores, quienes ahora especulan sobre si podría surgir una nueva historia entre ambos.