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Eidevin explicó por qué eligió primero a Mariana Zapata que a Karola en La casa de los famosos

Eidevin habló de su paso por La casa de los famosos Colombia y dejó claro que su conexión con Karola cambió todo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin revela por qué escogió a Mariana Zapata.
Eidevin revela por qué escogió a Mariana Zapata primero que a Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Eidevin se encuentra en la gira de medios tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3, y ha aprovechado para dar detalles de su relación sentimental con Karola.

Eidevin asegura que su sentimiento por Karola es genuino.
Eidevin asegura que su sentimiento por Karola es genuino. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Eidevin sobre su relación con Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

En su entrevista en el programa matutino Mañana Express, el costeño explicó por qué inicialmente se acercó a Mariana Zapata y no a la cartagenera.

Según relató, no pensaba que Karola le prestara atención, pero con el paso de los días la conexión entre ambos se hizo más evidente y terminó convencido de que su lugar no estaba al lado de la paisa.

El actor se encuentra en Bogotá compartiendo su experiencia en la casa más famosa del país, mientras Karola fue recibida con música y pancartas en su ciudad natal.

Ambos han manifestado su deseo de encontrarse fuera de la competencia para aclarar su vínculo amoroso.

Los seguidores del programa están atentos a cómo se desarrollará esta historia, ya que la influenciadora ha mencionado que tiene asuntos pendientes con Jota, la persona con la que mantenía un “noviazgo” antes de ingresar al reality.

El costeño ha sido claro en sus intenciones: está decidido a continuar con Karola. Incluso ha compartido contenido en sus redes sociales con el peluche que ambos tienen en común, asegurando que está enamorado y que quiere seguir adelante con la relación.

Para él, la experiencia dentro de la casa fue un punto de partida que le permitió descubrir sentimientos genuinos, y ahora busca consolidarlos fuera del programa.

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¿Por qué Juanda Caribe quedó desterrado de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, dentro de la casa, los participantes vivieron una dinámica de nominación con poderes que otorgaban beneficios y castigos.

En esta actividad, Juanda Caribe fue enviado al loft por decisión de Alejandro Estrada. Lejos de ser un castigo, este espacio le permitirá disfrutar de comodidades exclusivas y ejercer el poder del espionaje para observar a sus compañeros.

El humorista regresará a la convivencia principal cuando el Jefe lo disponga, añadiendo un nuevo giro a la competencia.

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