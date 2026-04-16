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Sofía Jaramillo reveló por quién iría en caso de volver a La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo fue clara y reveló los nombres de las personas por las que iría en caso de resucitar en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía habla del poder de resurrección
Sofía Jaramillo se sincera sobre su objetivo en caso de volver a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala de la noche del miércoles 15 de abril, se llevó a cabo la respectiva nominación de la semana catorce de La casa de los famosos Colombia 2026, en donde los participantes se sorprendieron por los poderes obtenidos.

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Precisamente, esta dinámica ya se había realizado en la temporada pasada y por eso, tanto en las redes sociales como en la casa se especulaba que volviera el poder de la resurrección, la cual le salió en 2025 a la Toxi Costeña.

Sin embargo, Caral Giraldo y Marcelo Cezán revelaron en vivo que, los poderes que ya se han usado en esta tercera temporada, no volverán a salir, pero en caso de que saliera el poder de la resurrección algunos exparticipantes revelaron qué haría en caso de volver a la competencia.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo en caso de regresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Sofía Jaramillo habló del poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo qué haría en caso de volver a la competencia, pues algunos de sus seguidores les hubiese gustado que ella regresara al reality.

Por eso mismo, ella les respondió y dijo que, en caso de que existiera ese poder de resurrección, volvería a la competencia para desenmascarar a Campanita y a Mariana Zapata “por sus vibes sospechosas”.

La decisión de Sofía Jaramillo si regresa a la casa
Sofía Jaramillo iría por Campanita y Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, aclaró que nunca iría tras de Tebi Bernal porque él le cae muy bien, al igual que Alexa Torrex, revelando que le cae muy bien y que le parece que es una persona con principios y valores.

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¿Sí hay poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante la noche de nominación en La casa de los famosos Colombia 2026, no salió el poder de resurrección debido a que ese ya se utilizó con Beba hace pocas semanas; así como lo explicaron los presentadores, los poderes que fueron usados, ya no podrán volver a salir.

Sofía Jaramillo habla de volver a La casa de los famosos
Sofía Jaramillo revela por quién iría si vuelve a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Así como la resurrección, la expulsión tampoco por voto tampoco se volvería a dar.

Entonces, los poderes que finalmente salieron durante el miércoles de nominación fueron:

  • Poder de otorgar la inmunidad
  • Poder del destierro
  • Poder del veto de nominación
  • Poder del intercambio
  • Poder de nominación
  • No tienes ningún poder
  • Poder de ir al robo de salvación
  • Poder de la nominación perpetua
  • Poder de salvación
  • Poder de nominación sin derecho a salvación

Algunos fueron usados durante la gala como el destierro, la nominación perpetua, el veto de nominación y el intercambio.

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