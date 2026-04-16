Eidevin López rompe en llanto al hablar de Karola Alcendra: ¿ya no va más?

Ya se cumple una semana tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026, pues durante la semana trece de la competencia no solo salió él, sino Karola Alcendra, quien fue eliminada por los votos negativos del público.

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Curiosamente, la pareja salió en la misma semana y fue por los duros días de convivencia que vivieron, ya que Eidevin fue expulsado por cruzar los límites y su pareja de reality quedó en placa por su comportamiento.

De hecho, estos días en mención, hicieron historia en las tres temporadas del programa de la vida en vivo, ya que, por primera vez, todos los famosos estuvieron en placa sin derecho ni oportunidad de ser salvados.

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¿Por qué Eidevin López lloró al hablar de Karola?

Eidevin López estuvo haciendo medios tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia y allí aprovechó de la competencia, pero sobre todo de Karola Alcendra.

Eidevin López se muestra afectado al referirse a Karola. (Foto: Canal RCN)

En entrevista para la emisora El Sol Bogotá, el exparticipante dijo que su pareja de reality es realmente hermosa” y cuando los locutores le preguntaron por ella, él dijo que no se han podido ver, pero están en la espera de poder hacerlo.

Sin embargo, López no pudo contener el llanto luego de decir que es muy sentimental y habló con mucha nostalgia de la forma en la que salieron, pues le recordaron el beso que ella le dio y ahí fue donde él lloró, diciendo que le dolió esa despedida.

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En la misma conversación, el costeño dijo que él quedó preocupado por Karola, ya que él era quien la defendía siempre y por eso sintió temor.

¿En qué quedarán Karola Alcendra y Eidevin López tras La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra se refirió al tema sobre Eidevin y dijo que debía esperar para verse con él, ya que todo estaba muy reciente a su salida.

Eidevin López conmueve al hablar de Karola. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, luego de hacer medios, la influenciadora viajó a su hogar, en donde la recibieron con música, flores y la compañía de varios seres queridos.

Esto, mostraría que al parecer no se ha visto con Eidevin, pero por ahora, se espera que cada uno esté adelantando cuaderno de lo que ocurrió mientras ellos estuvieron en la competencia, para ahí sí reencontrarse y hablar sobre ellos.