Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Eidevin López rompe en llanto al hablar de Karola Alcendra: ¿ya no va más?

Eidevin López no pudo contener el llanto cuando habló de su relación con Karola Alcendra tras La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Eidevin López conmueve al hablar de Karola
Eidevin López llora al hablar de Karola.(Foto: Canal RCN)

Ya se cumple una semana tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026, pues durante la semana trece de la competencia no solo salió él, sino Karola Alcendra, quien fue eliminada por los votos negativos del público.

Artículos relacionados

Curiosamente, la pareja salió en la misma semana y fue por los duros días de convivencia que vivieron, ya que Eidevin fue expulsado por cruzar los límites y su pareja de reality quedó en placa por su comportamiento.

De hecho, estos días en mención, hicieron historia en las tres temporadas del programa de la vida en vivo, ya que, por primera vez, todos los famosos estuvieron en placa sin derecho ni oportunidad de ser salvados.

Artículos relacionados

¿Por qué Eidevin López lloró al hablar de Karola?

Eidevin López estuvo haciendo medios tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia y allí aprovechó de la competencia, pero sobre todo de Karola Alcendra.

Eidevin López llora al hablar de Karola
Eidevin López se muestra afectado al referirse a Karola. (Foto: Canal RCN)

En entrevista para la emisora El Sol Bogotá, el exparticipante dijo que su pareja de reality es realmente hermosa” y cuando los locutores le preguntaron por ella, él dijo que no se han podido ver, pero están en la espera de poder hacerlo.

Sin embargo, López no pudo contener el llanto luego de decir que es muy sentimental y habló con mucha nostalgia de la forma en la que salieron, pues le recordaron el beso que ella le dio y ahí fue donde él lloró, diciendo que le dolió esa despedida.

Artículos relacionados

En la misma conversación, el costeño dijo que él quedó preocupado por Karola, ya que él era quien la defendía siempre y por eso sintió temor.

¿En qué quedarán Karola Alcendra y Eidevin López tras La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra se refirió al tema sobre Eidevin y dijo que debía esperar para verse con él, ya que todo estaba muy reciente a su salida.

Eidevin López se muestra afectado al referirse a Karola
Eidevin López conmueve al hablar de Karola. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, luego de hacer medios, la influenciadora viajó a su hogar, en donde la recibieron con música, flores y la compañía de varios seres queridos.

Esto, mostraría que al parecer no se ha visto con Eidevin, pero por ahora, se espera que cada uno esté adelantando cuaderno de lo que ocurrió mientras ellos estuvieron en la competencia, para ahí sí reencontrarse y hablar sobre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El Flaco Solórzano rompió el silencio tras grave hecho que vivió en las últimas horas: ¿qué ocurrió? Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano rompió el silencio tras grave hecho que vivió en las últimas horas: ¿qué ocurrió?

El Flaco Solórzano atravesó por un grave hecho en las últimas horas contando todos los detalles mediante sus redes.

Sonia Restrepo habría revelado qué hará con la herencia de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Sonia Restrepo habría revelado qué quiere hacer con la herencia de Yeison Jiménez

De acuerdo con Ciro Quiñonez, Sonia Restrepo habría revelado qué quería hacer con la herencia y legado de Yeison Jiménez.

Natalia París rompió el silencio sobre su experiencia con el autismo Natalia París

Natalia París rompió el silencio sobre su experiencia con el autismo: "no quería ver a nadie"

Natalia París reveló que, a causa del autismo, hay ocasiones en las que prefiere no interactuar con otras personas.

Lo más superlike

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Te contamos qué ejercicios ayudan a evitar el dolor en la espalda tras reciente intervención de la presentadora Margarita Ortega.

Valentino Lázaro y Mariana Zapata comparan a Alexa Torrex con Altafulla. Mariana Zapata

Valentino y Mariana Zapata comparan a Alexa Torrex con Altafulla en La casa de los famosos; ¿por qué?

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido exjugador en grave accidente automovilístico: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido exjugador en grave accidente automovilístico: ¿quién fue?

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?