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Karola volvió a su casa tras salir de La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

Karola volvió a su casa tras salir de La casa de los famosos Colombia; su reacción generó comentarios dividos en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola volvió a su casa tras salir de La casa de los famosos Colombia
Karola se reencontró con su familia tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Luego de varios días fuera de La casa de los famosos Colombia, Karola volvió a su hogar. La influencer protagonizó un emotivo momento que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

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¿Cuándo salió Karola de La casa de los famosos Colombia?

Karola salió de La casa de los famosos Colombia el pasado 12 de abril de 2026, en medio de una dinámica poco habitual dentro del programa.

En esa semana, el formato cambió a voto negativo, lo que significaba que el público debía elegir quién debía abandonar la competencia. Bajo esta modalidad, la participante obtuvo el 67,26 % de los votos en su contra, lo que definió su salida del reality.

¿Cuándo salió Karola de La casa de los famosos Colombia?
Karola obtuvo un alto procentaje de votos en negativo / (Foto del Canal RCN)

La eliminación se dio luego de una etapa marcada por tensiones entre los participantes que modificaron la convivencia. Con su salida, el programa estableció su Top 10, y antes de retirarse, tomó la decisión de dejar nominado a Alejandro Estrada.

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¿Qué ha dicho Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras abandonar el programa, Karola ha participado en diferentes espacios donde ha compartido su experiencia. Según explicó, ya intuía su salida debido a la complejidad de la placa de nominados y al cambio en la forma de votación.

¿Qué ha dicho Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Karola reveló que intuía su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También habló sobre el desgaste emocional que implicó el encierro, señalando que el aislamiento y la convivencia afectaron su estado mental. A pesar de esto, afirmó que se mantuvo tranquila con su comportamiento dentro del reality.

En cuanto a su relación con Eidevin López, comentó que lo vivido fue genuino y que le gustaría explorar ese vínculo fuera del programa, sin la presión de las cámaras.

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¿Cómo fue el reencuentro de Karola con su familia?

El regreso de Karola a su casa fue registrado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa su llegada con maleta, gafas oscuras, sombrero y una bandera de Colombia.

Al ver a las personas que la esperaban, la participante corrió hacia ellos, dejó sus pertenencias a un lado y los abrazó. El recibimiento incluyó música, flores y la presencia de varias personas que acompañaron el momento.

Posteriormente, Karola aparece bailando junto a quienes estaban en el lugar. Este reencuentro generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los internautas afirman que su felicidad se pudo evidenciar en todo momento.

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