Jhorman Toloza llamó la atención al reaccionar a una foto de la novia de Tebi: ¿qué dijo?

Tras el “shippeo” de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia 2026, una interacción entre Jhorman Toloza y la pareja de Tebi captó la atención entre los seguidores del reality, quienes se preguntan si podría surgir algo a partir de ahí.

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¿Qué ha pasado entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex ha sido uno de los temas más comentados dentro de La casa de los famosos Colombia 2026. Lo que inició como una supuesta estrategia de juego terminó generando dudas tanto entre los participantes como en la audiencia.

En un inicio, ambos aseguraron que su cercanía hacía parte de una dinámica para generar contenido. Sin embargo, con el paso de los días, ciertos gestos hicieron que la hsitoria cambiara. Incluso, durante una actividad del programa, se dieron un beso.

Tebi y Alexa causan revuelo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, Alexa reconoció frente a las cámaras que sí existía una atracción real. Este hecho marcó un punto clave, ya que decidió finalizar su relación con Jhorman Toloza a través del programa.

Desde entonces, la cercanía entre Alexa y Tebi ha continuado, aunque él ha reiterado en varias ocasiones que mantiene una relación fuera del reality.

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¿Quién es la novia de Tebi Bernal?

La pareja de Tebi Bernal es Alejandra Salguero, creadora de contenido y modelo con trayectoria en el entretenimiento en Colombia. Reside en Medellín y ha participado en diferentes proyectos relacionados con campañas y producción audiovisual.

A raíz de la participación de Tebi en el reality, su relación ha sido tema de conversación en redes sociales. Esto se debe principalmente a las interacciones que él mantiene dentro de la casa con Alexa Torrex.

Alejandra Salguero se sinceró sobre la cercanía de Tebi y Alexa / (Foto del Canal RCN)

Alejandra ha hablado en diferentes espacios sobre su postura frente a la situación, señalando que existen límites dentro de una relación. También ha mencionado que, pese al contexto del programa, su vínculo con Tebi continúa.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la foto de la novia de Tebi?

El 14 de abril, Alejandra Salguero compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen aparece posando de frente, con una mirada de perfil, acompañada de una frase que generó reacciones:

“Cada cicatriz cuenta una historia… y cada historia es parte de mi crecimiento”, escribió.

Sin embargo, más allá del mensaje, lo que llamó la atención de los internautas fue la interacción que generó la publicación. Como era de esperarse, el post recibió múltiples reacciones, entre ellas la de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, quien dejó un “like” en la imagen.

Por ahora, ninguno de los implicados ha hecho comentarios adicionales sobre esta interacción, pero el hecho se suma a la serie de situaciones que mantienen activa la conversación digital en torno a La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN.