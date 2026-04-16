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Tebi expresó su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia: “no soy su empleado”

Tebi generó conversación al afirmar que está cansado de que Alexa Torrex le dé órdenes en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Tebi expresó su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Tebi dice que Alexa Torrex lo manda en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio de la convivencia en La casa de los famosos Colombia, un nuevo disgusto entre Tebi Bernal y Alexa Torrex generó conversación dentro y fuera del programa.

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¿Por qué Tebi se molestó con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Tebi llamó la atención luego de expresar su inconformidad durante una conversación con Alejandro Estrada, en la que habló sobre una situación puntual con Alexa Torrex. Todo ocurrió cuando él debía encargarse de lavar el baño, una tarea asignada dentro de la dinámica del reality.

¿Por qué Tebi se molestó con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?
Tebi reveló que no le gustó la actitud de Alexa en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Aunque Alexa se ofreció a ayudarle, lo que en principio parecía un gesto colaborativo terminó generando incomodidad.

Según explicó Tebi, su molestia surgió porque ella no lo hacía con el objetivo de ayudar, sino porque necesitaba que el baño estuviera limpio en ese momento.

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¿Qué dijo Tebi sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Durante la conversación, Tebi aseguró que en ese instante le pidió a Alexa que no se involucrara en sus asuntos. Además, señaló que en varias ocasiones ha sentido que ella tiende a darle indicaciones sobre lo que debe hacer.

¿Qué dijo Tebi sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal se muestra molesto con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El participante afirmó que percibe actitudes en las que Alexa busca que las cosas se realicen bajo su propio criterio. Frente a esto, dejó claro que no está de acuerdo con recibir órdenes, destacando que no es su "empleado".

A pesar de la incomodidad, también mencionó que considera que pueden mantener una buena relación dentro del programa. Sin embargo, indicó que, desde su perspectiva, ella debería moderar ciertas actitudes para evitar este tipo de situaciones.

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¿Cómo respondió Alejandro Estrada tras la molestia de Tebi?

Por su parte, Alejandro Estrada reaccionó a lo ocurrido y compartió su punto de vista sobre la situación. El actor comentó que, en algún momento, le gustaría tener la oportunidad de hablar directamente con Alexa Torrex para evitar comentarios a sus espaldas.

Además, señaló que en algunas ocasiones ha percibido como forzada su actitud de querer ayudar dentro de la casa. Según relató, ha escuchado a Alexa mencionar que no esperaba asumir tantas tareas en el reality, como cocinar o encargarse de la limpieza.

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