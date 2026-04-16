Natalia París rompió el silencio sobre su experiencia con el autismo: "no quería ver a nadie"

Una reciente dinámica en redes sociales volvió a poner en conversación a Natalia París, luego de que sacara a la luz la forma en la experimenta su vida a causa del autismo.

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¿Qué es el autismo?

El autismo, conocido como Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del desarrollo neurológico que influye en la manera en que una persona percibe su entorno y se relaciona con los demás.

No es una enfermedad, sino de una forma distinta de funcionamiento del cerebro que acompaña a la persona a lo largo de su vida.

Se denomina “espectro” porque se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. En términos generales, las personas con TEA presentan características en dos áreas principales: la comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento e intereses.

En la interacción social, pueden existir dificultades para interpretar gestos, expresiones faciales o tonos como el sarcasmo. También puede haber retos para iniciar conversaciones o comprender dinámicas sociales implícitas.

El autismo es una condición del desarrollo neurológico / (Foto de Freepik)

Por otro lado, en los patrones de comportamiento, es frecuente la preferencia por rutinas estructuradas, intereses específicos y repetitivos, así como ciertas conductas que responden a la necesidad de regulación.

Además, muchas personas dentro del espectro experimentan una sensibilidad particular frente a estímulos como sonidos, luces o texturas. Esto puede manifestarse como hipersensibilidad o hiposensibilidad, lo que influye directamente en su vida cotidiana.

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¿Qué ha dicho Natalia París sobre su experiencia con el autismo?

A través de sus historias de Instagram, Natalia París abrió un espacio de preguntas y respuestas con sus seguidores. En medio de la dinámica, fue consultada sobre su experiencia con el autismo, lo que generó múltiples reacciones entre los internautas.

En su respuesta, explicó que tiene una alta sensibilidad frente a ciertos estímulos que otras personas pueden no percibir. Como ejemplo, mencionó que puede escuchar el sonido que emite un cargador cuando está conectado a la corriente, incluso si no está en uso.

También señaló que presenta una sensibilidad auditiva marcada, lo que influye en decisiones de su vida diaria. Según comentó, evita asistir a lugares como peluquerías debido al ruido constante de los secadores, ya que le resulta difícil tolerarlo.

Otro aspecto que compartió fue su tendencia a aislarse en algunos momentos. Indicó que hay ocasiones en las que prefiere no interactuar con otras personas, aunque aclaró que esto no responde a una intención de alejarse, sino a la forma en que procesa su entorno.

Además, explicó que cuando encuentra un tema de interés, puede dedicar varios días a investigarlo de manera continua. Este comportamiento, según detalló, corresponde a lo que se conoce como hiperfoco autista, una característica que implica concentrarse intensamente en un tema específico.

Sus declaraciones generaron conversación en redes sociales, donde algunos internautas afirmaron que este tipo de testimonios permiten entender mejor cómo diferentes personas experimentan el autismo en su vida diaria.