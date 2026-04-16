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Exparticipante de La casa de los famosos confesó que enfrentó algunos problemas emocionales: ¿quién?

“Salí estresada”, exparticipante de La casa de los famosos Col confesó los problemas emocionales que tuvo tras su eliminación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos confesó que enfrentó algunos problemas emocionales: ¿quién?
¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que tuvo un alto nivel de estrés? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Manuela demostró a lo largo de la temporada tener una carismática personalidad, compartiendo varios detalles de su personalidad y, también, sobre lo estratégica que es.

Sin embargo, desde que Manuela fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, presentó algunos problemas a nivel emocional al durar varias semanas encerrada en el programa, pues, lo reveló con honestidad junto a sus seguidores.

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¿Qué cambios tuvo Manuela Gómez después de salir de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Manuela Gómez no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Exparticipante de La casa de los famosos confesó que enfrentó algunos problemas emocionales: ¿quién?
Manuela Gómez se sinceró mediante sus redes tras el alto nivel de estrés que tuvo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó algunos de los problemas que enfrentó a nivel emocional tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, Manuela reveló mediante una dinámica de preguntas junto a sus seguidores varios detalles acerca de los proyectos que tiene en la actualidad y, también, sobre cómo salió a nivel emocional, luego del reality, pues expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

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“Yo salí de La casa de los famosos Colombia toda estresada, o sea, de verdad, salí como con d#pr#si#n. Entonces, después de un año de haber comprado la casa, he tenido muchos gastos porque veo que debo seguir arreglando la casa, en especial, por el reciente jacuzzi que compré para que mi hija disfrute”, agregó Manuela Gómez.

¿Cómo fue la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

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Recordemos que el paso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia generó una gran variedad de opiniones, en especial, por demostrar su gran talento.

Exparticipante de La casa de los famosos confesó que enfrentó algunos problemas emocionales: ¿quién?
Así fue la participacón de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, se reflejó que construyó una especial amistad con Sara Uribe, a quien conocía de antes y con Marilyn Patiño.

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