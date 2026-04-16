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La Segura preocupa tras contar el accidente que tuvo mientras grababa: “no aguanté el dolor”

La Segura llamó la atención al revelar que, tras el accidente que vivió en una grabación, enfrenta un episodio de mucho dolor.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura preocupa tras contar el accidente que tuvo mientras grababa
La Segura preocupa tras contar que se cayó de un tobogán / (Foto del Canal RCN)

La Segura volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, la influencer llamó la atención al revelar el inesperado accidente que protagonizó mientras trabajaba.

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¿Qué historia compartió La Segura en redes sociales?

La Segura utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido durante una de sus grabaciones. Según explicó, la situación se dio en medio de una idea que decidió ejecutar, pese a suponer que podría terminar con un final poco deseado.

En su relato mencionó que, mientras realizaba contenido, optó por lanzarse desde un rodadero como parte de la dinámica que estaba grabando.

De acuerdo con sus palabras, asumió la idea con determinación, aun teniendo presente que podía resultar mal. La influencer explicó que suele tomarse en serio su trabajo, lo que la llevó a continuar con la idea sin cambiar el plan inicial.

"Me tiré de un rodadero cuando estaba grabando y, como me tomo tan en serio mi trabajo, yo dije: esta es mi mejor idea", contó.

¿Qué historia compartió La Segura en redes sociales?
La Segura compartió anécdota en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué accidente tuvo La Segura?

En la misma narración, La Segura detalló el momento exacto en el que ocurrió el accidente. Indicó que, al finalizar el recorrido por el rodadero, el peso de su cuerpo influyó en la caída, lo que provocó un impacto directo en la zona lumbar contra el suelo.

¿Qué accidente tuvo La Segura?
La Segura relató el accidente que tuvo / (Foto del Canal RCN)

Aunque los internautas destacaron que mantuvo un tono relajado en su relato, la influencer señaló que el golpe fue fuerte y tuvo consecuencias inmediatas, ya que no logró tolerar el dolor en ese momento.

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¿Cómo está La Segura tras su accidente?

Tras lo ocurrido, la creadora de contenido aprovechó para revelar detalles sobre su estado actual.

En el mismo espacio, explicó que se siente inflamada y que, desde el momento del accidente, "nada volvió a ser igual". Sin embargo, dejó claro que está acostumbrada a convivir con molestias físicas, lo que influye en su manera de afrontar este tipo de situaciones.

En su testimonio, señaló que, aunque los fans suelen decirle que este tipo de molestia va a pasar, negó esa posibilidad. La Segura afirmó que el dolor hace parte de su cotidianidad desde hace un buen tiempo. Incluso añadió que existen momentos en los que se intensifica.

Los internautas han reaccionado a estas declaraciones, afirmando que seguirán atentos a su evolución y enviándole mensajes de apoyo mientras continúa con sus actividades diarias.

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