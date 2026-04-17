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Jhon Alex Castaño desata polémica por video en iglesia en Francia: ¿qué hizo?

El cantante generó todo tipo de reacciones tras compartir un video en el que pega un sticker del Deportivo Pereira en un reconocido templo.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Jhon Alex Castaño causa polémica en París
El artista publicó un video que generó controversia al pegar un escudo del equipo Deportivo Pereira en una iglesia en París (Foto Canal RCN).

Un video de Jhon Alex Castaño durante su visita a París generó polémica en redes sociales, luego de que el artista realizara una acción que dividió opiniones entre sus seguidores.

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El cantante Jhon Alex Castaño se encuentra viajando junto a su esposa.
El artista está en París visitando lugares icónicos como la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (Foto Canal RCN) (Foto FreePik).

¿Qué pasó con Jhon Alex Castaño en Iglesia en Europa?

Durante sus vacaciones en la capital francesa, el cantante visitó la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Montmartre.

En medio del recorrido, el “Rey del Chupe” decidió pegar un sticker del Deportivo Pereira en una de las columnas cercanas a la entrada del lugar, donde ya había otras pegatinas.

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¿Cómo reaccionaron en redes tras los ocurrido con Jhon Alex Castaño en Iglesia en Europa?

El video rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas. Por un lado, seguidores del Deportivo Pereira celebraron el gesto del artista y destacaron su orgullo por el equipo.

Sin embargo, otros usuarios criticaron la acción, señalando que podría tratarse de una falta de respeto hacia el lugar y su valor religioso.

Algunos comentarios incluso mencionaron que el cantante cubrió otras pegatinas que ya estaban en el sitio, lo que aumentó la controversia.

Más allá de la polémica, el video también evidencia el vínculo del artista con su región, el Eje Cafetero, el cual suele resaltar en distintos momentos de su carrera.

Jhon Alex Castaño fue criticado al pegar el sticker en las instalaciones de la Basílica.
Jhon Alex Castaño demostró su pasión por el Deportivo Pereira en su viaje (Foto Canal RCN) (Foto Nelson Almeida /AFP).

Durante su estadía en París, el cantante ha compartido otros contenidos en redes sociales, incluyendo experiencias gastronómicas y momentos junto a su pareja, Jenny Suárez, visitando lugares emblemáticos como la Torre Eiffel.

Tras su reciente paso por Europa, Jhon Alex Castaño se alista para uno de los eventos más importantes de su agenda musical en 2026.

El artista se presentará el próximo 12 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde espera reunir a sus seguidores en un espectáculo que recorrerá diferentes etapas de su carrera.

El concierto estará dividido en varios segmentos temáticos que buscan ofrecer una experiencia completa al público. Entre ellos se destaca un bloque de trova, en el que el cantante hará un homenaje a sus inicios en la música.

También habrá una sección de despecho, centrada en sus canciones más sentimentales, y un segmento festivo con algunos de sus temas más reconocidos, pensado para que los asistentes canten y disfruten durante la presentación.

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