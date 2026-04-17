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Exfinalista de MasterChef Celebrity anunció que comienza en la actuación; ¿cuándo será su debut?

Exparticipantes de MasterChef Celebrity Colombia sorprenden al dar el salto a la actuación en una producción de RCN.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exfinalista de MasterChef Celebrity Colombia.
Exfinalista de MasterChef Celebrity Colombia inicia en la actuación. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia 10 años, Valentina Taguado, sorprendió al anunciar que participará como actriz en una producción del Canal RCN.

Valentina Taguado actuará.
Valentina Taguado actuará en una producción del Canal RCN. (Foto Canal RCN)

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¿En qué producción del Canal RCN actuará Valentina Taguado?

La locutora compartió con emoción en sus redes sociales que hará parte de uno de los episodios de Entre Panas.

La noticia fue recibida con entusiasmo por su comunidad digital, que no dudó en felicitarla por mostrar sus dotes como actriz y el nuevo rumbo que puede tomar su carrera después de esta importante participación.

Taguado fue finalista del reality culinario el año pasado, edición que ganó Violeta Bergonzi. Tras su paso por la cocina, la influenciadora regresó a un campo que conoce mejor: la radio. Sin embargo, ese proyecto no prosperó mucho.

Las fotografías demostraron que, aunque ella no lo muestre, siempre se está moviendo en el mundo del entretenimiento y la televisión.

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La participación en Entre Panas representa un giro interesante en la carrera de la bogotana. Aunque su nombre se hizo conocido por la cocina y la radio, ahora se abre camino en la actuación, un terreno que le permite explorar nuevas facetas artísticas.

Este paso no solo amplía su perfil como creadora de contenido y comunicadora, sino que también la posiciona como una figura versátil dentro del entretenimiento nacional.

Para Valentina, este reto es una oportunidad de demostrar que su talento va más allá de los formatos en los que ya se había destacado.

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¿Dónde se puede ver Entre Panas?

Esta noche, los televidentes podrán verla en acción a través de la señal principal del Canal RCN y de su aplicación digital.

La locutora compartirá escena con reconocidos actores nacionales como Julián Caicedo, Kimberly Reyes, Jhon Alex Castillo, Alejandro Aguilar y Victoria Hernández.

La cuarta temporada de Entre Panas promete sacarle muchas sonrisas al público con historias y anécdotas de un particular grupo de amigos.

Su incursión en la actuación podría abrirle nuevas puertas y consolidar aún más su presencia en la televisión nacional.

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