Famoso streamer se burla de la supuesta infidelidad de Luisa Castro a Westcol; ¿quién es?

El creador de contenido caleño, Mr Stiven, se pronunció tras las especulaciones de infidelidad de Luisa Castro a Westcol.

Mr Stiven reacciona a la supuesta infidelidad de Luisa Castro a Westcol. (Foto de Freepik)

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¿Cómo reaccionó Mr Stiven a la supuesta infidelidad de Luisa Castro a Westcol?

Como bien se sabe, Mr Stiven y Westcol terminaron su amistad en los peores términos y se volvieron rivales directos que se han lanzado señalamientos y acusaciones públicamente.

En medio de su viaje a China, Westcol y Luisa se han visto involucrados en muchos rumores y especulaciones de que la influenciadora le fue infiel con un hombre en su viaje a Brasil.

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¿Qué ha dicho Westcol sobre la supuesta infidelidad de Luisa Castro?

Los internautas no han dejado de especular sobre la situación, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esos rumores.

Mr Stiven no desaprovechó la oportunidad para burlarse de quien se ha convertido en su némesis en las plataformas digitales.

El influenciador comenzó su transmisión en vivo colocando la reconocida canción de Los Embajadores del Vallenato: El santo cachón, y riéndose de la situación por la que atraviesa la pareja.

Desde ese momento, las redes sociales se encendieron con comentarios divididos. Algunos seguidores celebraron la burla de Mr Stiven, mientras otros criticaron la actitud por considerar que se aprovechaba de un momento delicado.

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Lo cierto es que la rivalidad entre ambos creadores de contenido ha sido constante y cada episodio parece alimentar aún más la tensión.

Mientras tanto, Westcol continúa mostrando su viaje a China, donde ha vivido experiencias únicas como montar en carros voladores, recorrer miniautos de lujo y escalar montañas junto a su equipo de trabajo.

La incertidumbre y el silencio de la pareja han generado un ambiente de expectativa que sigue creciendo en redes sociales, donde cada detalle se magnifica y se convierte en tema de debate.