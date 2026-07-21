Yeferson Cossio fue víctima de pesada broma: "me puso los cachos"

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al mostrar la pesada broma de la que fue víctima por parte de su hermana Cintia. El creador de contenido paisa compartió cómo ocurrió el momento y la reacción que tuvo ante la inesperada situación.

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¿Cómo fue la broma que Cintia Cossio le hizo a Yeferson?

Durante la tarde de este martes 21de julio Yeferson Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una nueva broma de la que fue víctima recientemente a manos de su hermana Cintia. El creador de contenido logró llamar la atención debido a que poco a poco ha ido alejándose de este formato que lo llevó a la fama digital, y que hoy vuelve a él para divertir a su comunidad.

Yeferson Cossio vivió un inesperado momento tras ser víctima de una pesada broma. (Foto Canal RCN).

Según se aprecia en el video compartido a través de su cuenta de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio se encontraba durmiendo en su cama cuando a la habitación ingresa Cintia con varios accesorios que poco a poco fue pegando en su rostro con ayuda de lo que parece ser un pegamento.

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La intención de la broma era convertir a Yeferson en un diablo, al incorporar a su rostro grandes cachos de color negro similares a los de un fauno. Al ver que el influenciador no se despertaba, Cintia optó por darle un par de palmadas en el rostro, ocasionando que este se levantara de la cama entredormido y se encontrara con el inesperado panorama que terminó divirtiendo a sus millones de seguidores en redes sociales.

“Cintia me puso los cachos”, dijo.

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¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio ante la broma de Cintia Cossio?

A través de las historias de esta misma red social, Yeferson Cossio decidió compartir un par de videos cortos en donde enseñó las consecuencias que le dejó el uso del pegamento en el rostro, pues enseñó dos lesiones alrededor de su boca, en donde quedó gran parte de este material que intentó quitar con cuidado, pero que finalmente le generó algunas lesiones.

A raíz de esto, el creador de contenido no dudó en lanzarle una fuerte advertencia a su hermana, asegurando que le cortaría el cabello a tal punto de dejarla “calva”.