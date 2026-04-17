Westcol sufre susto en carro volador en su viaje a China; así fue el inesperado episodio

El creador de contenido Westcol vivió un susto en un carro volador en su viaje a China.

Westcol está envuelto en una polémica por una supuesta infidelidad de su pareja, Luisa Castro. (Foto de Tommaso Boddi/AFP)

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¿Qué le pasó a Westcol en el carro volador en China?

El influenciador está creando contenido en el país asiático y se ha enfocado en hacer actividades poco habituales.

El paisa mostró el miedo que sintió al estar solo en el aire, alegando que el vehículo sonaba demasiado duro y que eso no lo dejó disfrutar del momento con tranquilidad.

Westcol ha mostrado con sorpresa todos los avances tecnológicos que ha encontrado en Asia diciendo que ha sido el mejor viaje de su vida y que de ahora en adelante va a traer toda la tecnología que pueda a Colombia.

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¿Cómo reaccionó Westcol a la supuesta infidelidad de Luisa Castro?

Estas imágenes dan vueltas en redes sociales en medio de una supuesta infidelidad de la novia del influenciador, Luisa Castro.

En plataformas digitales han cogido fuerza unas especulaciones y fotografías de Luisa en su viaje a Brasil, donde se le ve acompañada de un misterioso hombre.

Los internautas han avivado los rumores y han afirmado que no les sorprende porque se nota que ella está con él por interés.

Por el momento, ni Westcol ni Luisa han salido a aclarar la situación y se han dedicado a compartir los mejores momentos de su viaje.

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A pesar del susto en el carro volador, Westcol aseguró que la experiencia fue inolvidable y que le abrió los ojos a nuevas posibilidades.

Westcol no está solo en esta aventura. El paisa viaja acompañado de su equipo de trabajo, con quienes ha explorado diferentes experiencias en China.

Han montado en mini carros de lujo, escalado montañas y grabado un video en las montañas de Guilin, un lugar emblemático que inspiró a Akira Toriyama para crear varios de los escenarios de la serie animada Dragon Ball Z.

Los seguidores de ambos influenciadores están a la espera de que se pronuncien sobre la supuesta infidelidad.