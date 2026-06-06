Maluma confesó quién está detrás de su nuevo cambio de imagen: “Es la persona más importante”

Maluma volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una curiosa anécdota sobre uno de los cambios de imagen que más llamó la atención en los últimos meses.

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El artista paisa, que recientemente se encuentra promocionando su nuevo álbum Loco x volver, confesó en una entrevista que no fue una decisión propia la que lo llevó a dejarse crecer nuevamente la barba, sino la opinión de una persona muy especial en su vida.

La revelación enterneció a sus fanáticos y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

La inesperada persona que hizo que Maluma volviera a dejarse crecer la barba (Foto VALERIE MACON / AFP)

¿Quién convenció a Maluma de volver a usar barba?

Durante la entrevista, Maluma explicó que la responsable de su cambio de look fue su hija Paris Londoño.

El cantante recordó que hace algún tiempo decidió afeitarse completamente, dejando atrás la barba que durante años hizo parte de su imagen y que se convirtió en una de sus características más reconocidas.

Sin embargo, contó que cuando le preguntó a la pequeña si prefería verlo con barba o sin ella, la respuesta fue inmediata.

“Me volví a dejar crecer la barba porque la persona más importante del mundo me lo dijo, que fue mi hija. Apenas está aprendiendo a hablar y yo le pregunté: ‘París, ¿barba sí o barba no?’, y me dijo: ‘barba sí’”, relató el artista.

La confesión fue recibida con cariño por sus seguidores, quienes destacaron la cercanía que mantiene con su hija.

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¿Cómo luce París, la hija de Maluma?

En los últimos días, Maluma también compartió en sus redes sociales varias imágenes relacionadas con la promoción de su nuevo trabajo musical y algunos momentos de su vida personal.

Entre las fotografías apareció parcialmente su hija París, quien fue captada mientras acompañaba a su padre durante algunas actividades.

Las imágenes generaron cientos de comentarios, ya que el cantante siempre ha procurado mantener en privado la identidad y el rostro de la menor.

Aunque en las publicaciones solo se alcanzan a apreciar algunos de sus rasgos, los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de ternura.

Actualmente, Maluma atraviesa una etapa muy especial en su vida familiar. Además de disfrutar la crianza de París, el artista confirmó hace algunos meses que él y su pareja, Susana Gómez, esperan su segundo hijo, quien será un niño.