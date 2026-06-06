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Mariana Zapata generó comentarios al presumir el inesperado regalo que recibió; ¿quién se lo dio?

Mariana Zapata mostró un regalo en redes sociales y los internautas no tardaron en vincularlo con Juanda Caribe.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata generó comentarios al presumir el inesperado regalo que recibió
Mariana Zapata agradeció el regalo que le enviaron sus fans / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Mariana Zapata volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un detalle que llamó la atención de sus seguidores. La publicación abrió preguntas sobre el origen del regalo y su posible relación con Juanda Caribe.

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Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata tuvieron varias interacciones que llamaron la atención de los internautas. En varios momentos, se vio cercanía entre ambos, especialmente porque el creador de contenido expresó su aprecio hacia ella.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Dentro del programa también se conoció que Juanda tenía una relación con Sheila Gándara, madre de su única hija. Este contexto generó debate entre los seguidores del formato, quienes aumentaron la conversación luego de que Sheila confirmara el fin de su relación.

Al finalizar el programa, las apariciones públicas de Juanda y Mariana continuaron siendo seguidas por la audiencia. En una transmisión en vivo desde un hotel en Bogotá, aparecieron juntos, lo que volvió a poner sus nombres en conversación.

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Mariana, por su parte, ha señalado en entrevistas que muchas interpretaciones alrededor de una relación formal con Juanda han sido construidas por la audiencia, mientras insiste en que su vínculo se basa en la amistad.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?
La historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa generando conversación / (Foto del Canal RCN)

¿Qué regalo recibió Mariana Zapata en redes sociales?

Mariana Zapata compartió en sus redes sociales un regalo que recibió y generó conversación entre los internautas. Se trataba de una caja negra en forma de corazón con un moño plateado y varias rosas en su interior.

En el video publicado, Mariana aparece mostrando el detalle mientras lo acompaña con un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidoras. La publicación llamó la atención porque días antes también había mostrado otro obsequio recibido.

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Tras esto, algunos internautas comenzaron a relacionar el regalo con Juanda Caribe, debido a la cercanía que ha tenido con Mariana en distintos momentos y a una loción que ella mostró anteriormente con una dedicatoria que muchos asociaron con él.

"En esa vida irreal te quise, en esta vida te adoro. Gracias por siempre estar, por creer en mí, por quererme, por cuidarme y por nunca abandonar. Te quiero, pelaita".

Aunque Mariana Zapata aclaró que las flores no tienen relación con Juanda Caribe, la conversación no se ha cerrado del todo. En redes sociales, varios usuarios siguen recordando el perfume mencionado anteriormente y se preguntan si hay o no conexión con él.

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