Yailin La Más Viral habló por primera vez sobre la pérdida de su bebé : “hay un angelito”

Yailin La Más Viral conmovió a sus seguidores al compartir una noticia personal que había mantenido en privado.

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La artista reveló que estuvo embarazada, pero que perdió al bebé durante el proceso de gestación, una experiencia de la que decidió hablar públicamente hasta ahora.

La confesión generó numerosas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad tras conocer el difícil momento que atravesó.

Yailin La Más Viral conmovió al revelar que sufrió la pérdida de un embarazo (Foro Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Cómo confirmó Yailin La Más Viral la pérdida de su bebé?

La cantante dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram, donde compartió varios videos que había guardado durante su embarazo.

En las grabaciones aparece su hija, Cattleya Guillermo, dándole besos a su vientre mientras este luce visiblemente abultado. En otros clips también se observa a la artista mostrando su embarazo.

Sin embargo, las imágenes estuvieron acompañadas por un mensaje que sorprendió a sus seguidores y confirmó que el embarazo no llegó a término.

“Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi ángel que está en el cielo”, escribió la cantante.

Con estas palabras, Yailin reveló por primera vez que había vivido la pérdida de su bebé, una situación que no había hecho pública anteriormente.

Yailin La Más Viral habló por primera vez sobre la pérdida de su bebé (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Qué dijo Yailin La Más Viral sobre la pérdida de su bebé?

En una entrevista reciente, la intérprete fue consultada sobre si tiene planes de convertirse nuevamente en madre además de Cattleya.

Ante la pregunta, Yailin respondió que sí le gustaría tener más hijos y aprovechó para hablar de la pérdida que sufrió.

La artista confesó que tiene “un angelito” y explicó que nunca alcanzó a conocer si el bebé que esperaba sería niño o niña.

Asimismo, expresó que confía en que Dios sabe por qué ocurren las cosas y aseguró que mantiene el deseo de ampliar su familia en el futuro.

Hasta el momento, Yailin no ha revelado quién era el padre del bebé ni ha precisado cuándo ocurrió este episodio.

Actualmente, la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con el barbero dominicano conocido en redes sociales como Yoankistylee. Sin embargo, tampoco ha confirmado públicamente detalles sobre esa relación o si existe algún vínculo con el embarazo del que habló recientemente.