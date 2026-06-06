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Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre los perfiles que utilizan su nombre en Facebook

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación
Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera volvió a pronunciarse sobre las cuentas falsas que han sido creadas utilizando su nombre e imagen en Facebook.

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Y es que este no es un tema nuevo ya que Isabella hace unas semanas le había advertido a sus seguidores sobre la existencia de perfiles que, según ella, buscan engañar a las personas haciéndose pasar por ella.

En esta ocasión, decidió responder algunas preguntas relacionadas con el tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Isabella Ladera sorprendió con la petición que hizo en redes sociales
Isabella Ladera sorprendió con la petición que hizo en redes sociales (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre las cuentas falsas que usan su nombre?

Semanas atrás, Isabella había informado que no tiene una cuenta oficial en Facebook y aseguró que los perfiles que aparecen en esa plataforma utilizando su identidad son falsos.

La creadora de contenido explicó que esos espacios estarían siendo utilizados para intentar estafar a otras personas, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos y evitar caer en ese tipo de situaciones.

Aunque aseguró que no suele dedicarle demasiado tiempo a este problema, manifestó que considera importante advertir a su comunidad para evitar que sean víctimas de engaños.

Isabella Ladera reveló por qué no toma medidas contra quienes usan su imagen
Isabella Ladera reveló por qué no toma medidas contra quienes usan su imagen (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Por qué Isabella Ladera no denuncia personalmente esas cuentas?

Durante una reciente dinámica de preguntas en Instagram, uno de sus seguidores le preguntó por qué no denunciaba directamente las cuentas falsas que circulan en Facebook con su nombre.

Ante la inquietud, Isabella respondió que agradecería que fueran sus propios seguidores quienes las reportaran cuando las encontraran.

Según explicó, prefiere no desgastarse emocionalmente con ese tipo de situaciones.

“Yo no me quiero meter de cabeza en eso y darme mala vida”, comentó la influenciadora al responder la pregunta.

Por esa razón, pidió el apoyo de quienes la siguen para denunciar esos perfiles y contribuir a que sean eliminados de la plataforma.

Actualmente, Isabella Ladera atraviesa las últimas semanas de su embarazo y ha compartido con sus seguidores algunos de los dolores y molestias físicas que ha experimentado en esta etapa.

De acuerdo con sus propias declaraciones, en este momento está concentrada en su bienestar, en la llegada de su bebé y en otros asuntos personales, motivo por el que aseguró que no convierte las cuentas falsas en una prioridad dentro de su día a día.

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