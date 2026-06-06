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Hermana de James Rodríguez se pronuncia tras polémica con Antonella Petro: “se saca de contexto”

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, compartió contundente mensaje tras el video viral junto a Antonella Petro.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Hermana de James Rodríguez se pronuncia tras polémica con Antonella Petro
Juana Valentina Restrepo compartió contundente mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

Un video difundido en redes sociales volvió a poner en conversación pública un momento entre James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, y Antonella Petro, hija de Gustavo Petro.

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¿Qué pasó entre James Rodríguez y la hija de Gustavo Petro?

El 4 de junio de 2026, durante un evento encabezado por el presidente Gustavo Petro en la base aérea de CATAM, la Selección Colombia asistió a la entrega de la bandera nacional antes de su viaje al Mundial 2026. En medio del protocolo, James Rodríguez estuvo presente.

Según los registros en video difundidos posteriormente, Antonella Petro, hija del mandatario, se acercó al futbolista para solicitar una fotografía. En ese momento, James continuó su recorrido sin detenerse.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y la hija de Gustavo Petro?
James Rodríguez protagonizó un momento que se volvió viral en redes / (Foto de AFP)

La escena quedó captada en cámara y empezó a circular en redes, donde diferentes usuarios comentaron lo ocurrido. La atención se centró también en la reacción de la joven, cuya expresión cambió después del intento de acercamiento, lo que generó interpretaciones sobre el contexto del momento.

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¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez tras la polémica?

Tras la difusión del video Juana Valentina Restrepo, hermana del jugador, se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje en el que aclaró que sus palabras correspondían únicamente a su opinión personal y no representaban a su familia ni a su entorno cercano.

En su mensaje,se refirió a cómo hoy en día se interpretan los contenidos en redes sociales y señaló que, en varias ocasiones, los videos cortos pueden sacarse de contexto y generar lecturas distintas a lo que realmente ocurrió.

"A veces una persona simplemente puede estar distraída, a veces una cámara solamente capta un segundo de muchas cosas que pasaron alrededor y ese clip se saca por completo de contexto", dijo.

¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez tras la polémica?
Juana Valentina Restrepo compartió contundente mensaje a través de sus redes sociales / (Foto de AFP)

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También invitó a reflexionar sobre la convivencia con opiniones diferentes, resaltando que las diferencias no deberían convertirse en motivo de enfrentamiento en espacios digitales, donde las discusiones suelen escalar con facilidad.

Asimismo, mencionó que en redes se han intensificado las conversaciones sobre diversos temas lo que ha llevado a que muchas veces los debates se polaricen rápidamente. En ese sentido, insistió en que un fragmento breve no siempre muestra todo lo que ocurrió en un momento específico.

Mientras tanto, el caso sigue generando conversación entre usuarios, que continúan analizando tanto el video grabado en CATAM como las reacciones que ha dejado su difusión en plataformas digitales.

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