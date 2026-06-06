J Balvin protagonizó emotivo momento junto a un fan; así lo sorprendió en su cumpleaños

Un video relacionado con un experimento social en compañía de J Balvin ha generado conversación tras mostrar cómo una interacción en la calle terminó en una celebración de cumpleaños con una sorpresa especial para un fan.

La situación inició con un hombre que simulaba no tener visión y pedía ayuda en un andén, lo que llevó a una mujer a acercarse y ofrecerle apoyo durante su cumpleaños.

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¿Cómo fue el experimento social de J Balvin con el fan en su cumpleaños?

El registro muestra que el experimento social comenzó con un hombre sentado en la calle que aparentaba no ver. En ese contexto, una mujer se acercó y le preguntó qué necesitaba. El hombre respondió que se encontraba en su cumpleaños y que no tenía necesitaba un pantalón para el frío.

Este experimento social se volvió viral en redes sociales / (Foto de Freepik)

La mujer le dijo que regresaría con lo solicitado y, adicional a ello, le dio dinero. Al volver, el hombre le explicó que no tenía una discapacidad visual, sino que se trataba de una dinámica para identificar gestos de solidaridad.

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¿Qué ocurrió cuando la mujer decidió ayudar al hombre en la calle?

Durante el desarrollo del hecho, la mujer recibió de vuelta el dinero que había usado inicialmente para ayudar. Adicionalmente, el hombre le dio una suma extra como agradecimiento por su gesto.

En medio de la conversación, la mujer comentó que su esposo también estaba próximo a cumplir años, lo que abrió la puerta a una nueva dinámica. A partir de ese momento, el intercambio dejó de centrarse únicamente en la calle y dio paso a una celebración.

Luego de que el hombre hablara con el cumpleañero y le preguntara si conocía a J Balvin, le hizo saber que tendrían una reunión en la que el artista haría parte.

J Balvin sorprendió a un fan en medio de su cumpleaños / (Foto de AFP)

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¿Cómo llegó J Balvin a la celebración del cumpleaños?

Posteriormente, la historia se trasladó a un encuentro de cumpleaños en el que el hombre que participaba en el experimento social fue llevado a una celebración organizada. En ese espacio, J Balvin apareció para saludarlo y acompañar el momento.

De acuerdo con lo mostrado en el video, la llegada del artista estuvo acompañada de una celebración con elementos de un cumpleaños, como torta, una piñata y actividades compartidas entre los asistentes.

El encuentro quedó registrado en video y rápidamente empezó a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a la secuencia de hechos que comenzó en la calle y terminó en la celebración de cumpleaños.