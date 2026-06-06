Lina Tejeiro sorprende al mostrar su avanzado estado de embarazo: así luce

La actriz Lina Tejeiro ha estado en el foco de la prensa en el último mes luego de revelar que está a la dulce espera de su primer hijo.

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¿Qué ha revelado la actriz Lina Tejeiro de su embarazo?

La recordada actriz de La Ley del Corazón y a quien veremos próximamente en MasterChef Celebrity 2026 tiene encantados a sus seguidores con su embarazo.

La llanera sorprendió a todos sus seguidores el revelar semanas atrás que estaba esperando su primer bebé a través de un emotivo video.

Lina, hasta el momento ha revelado detalles mínimos de su embarazo como por ejemplo los antojos que ha tenido y cómo se ha sentido en términos generales, pero no ha profundizado en el tema del padre del bebé o cuántos meses tiene.

Lina Tejeiro mostró su embarazo. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la foto que compartió Lina Tejeiro de su embarazo?

Lina Tejeiro apareció en sus redes sociales en la jornada del 6 de junio con una emotiva fotografía en la que dejó su barriguita.

La actriz compartió una instantánea frente al espejo en la que aparece posando frente al espejo luciendo un conjunto de color beige que deja ver su avanzado estado de embarazo.

La actriz llanera luce sonriente frente a la cámara, dejando ver así por primera vez su barriguita sin filtros.



Como era de esperarse esta imagen se ha viralizado en redes sociales en donde muchos internautas se han mostrado encantados con el avanzado estado de embarazo de la actriz.