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Alexa Torrex reveló que habló con Tebi Bernal y cree que volvería con su ex

Alexa Torrex rompió el silencio sobre su conversación con Tebi Bernal y confesó que él podría estar volviendo con su ex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex lanzó inesperada predicción sobre el futuro amoroso de Tebi Bernal
Alexa Torrex rompió el silencio sobre Tebi Bernal y su ex. (Foto/ Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2026, nacieron relaciones polémicas que dieron bastante de qué hablar en redes sociales, pues ese fue el caso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes se enredaron luego de haber hecho un shippeo falso.

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Precisamente, ambos famosos tenían sus respectivas parejas afuera del programa de la vida en vivo y ese fue el escándalo, ya que se enredaron cuando no habían terminado su relación.

La cercanía entre ambos exparticipantes se dio cuando el deportista y la cantante empezaron a conversar sobre una estrategia de juego, para hacerles creer a sus compañeros que tiene un shippeo, por eso lo llamaron “falso”.

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Sin embargo, entre tanta cercanía, al parecer, sí se habrían involucrado demás, y por lo menos Alexa, tal cual lo ha dicho en entrevistas, ella fue quien enredó su corazón, mientras que, Tebi se veía más distante.

Por eso mismo, Alexa Torrex hizo una confesión sobre la posible reconciliación entre Bernal y su expareja, Alejandra Salguero.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal hablaron tras La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex estuvo en una entrevista en el podcast del influenciador Juan Pablo Jaramillo, en donde habló acerca de varios temas sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre Tebi Bernal y su ex
Alexa Torrex sorprendió al hablar del futuro amoroso de Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Allí, tocó del tema de su relación fugaz con Tebi Bernal y dijo que ella sí sintió cosas por su excompañero porque ella es más emocional y entiende la situación que ahorita están pasando.

Explicó que ellos hablaron del tema en privado y así quedará, sin hace nada público, porque ya fue suficiente todo lo que pasó ante los ojos del país.

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¿Por qué cree Alexa Torrex que Tebi Bernal y Alejandra Salguero volverán?

Alexa Torrex dijo que ella entiende la decisión que quiera tomar Tebi Bernal, ya que ella sabe que él quería hablar con su ex, Alejandra Salguero, pues dijo que él tenía que resolver esas cosas.

Alexa Torrex sorprendió al hablar del futuro amoroso de Tebi Bernal
Alexa Torrex lanzó inesperada predicción sobre el futuro amoroso de Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, mencionó que “en esa conversación estarían volviendo y chao con adiós Alexa”, así mismo, mencionó que, de llegar a ser así, llorará y comerá helado y verá películas.

Finalmente, dijo que le estaba dando duro, pero que no le guardaba ningún tipo de rencor.

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