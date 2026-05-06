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Yuli Ruiz sorprendió al hablar de su amistad con Alexa Torrex: "no me interesa"

Yuli Ruiz confesó si le interesa tener una reconciliación con Alexa Torrex tras su discusión en La casa de los famosos Col.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yuli Ruiz y Alexa Torrex
Yuli Ruiz habló sobre su amistad con Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

Yuli Ruiz causó polémica e intriga al hablar de cómo se encuentra actualmente su relación con Alexa Torrex.

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¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex?

Tanto Yuli Ruiz como Alexa Torrex son exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Allí formaron una amistad gracias a que hacían parte de la misma habitación: Tormenta. Durante gran parte del reality, Alexa y Yuli fueron muy cercanas, creando, incluso, alianzas dentro del juego.

Su amistad se fortaleció cuando formaron el grupo “Mini Tormenta” en el que Manuela Gómez y Alejandro Estrada también eran integrantes. Sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando, las dinámicas y las relaciones dentro de La casa cambiaron, afectando la cercanía del grupo.

Yuli Ruiz y Alexa Torrex no están en buenos términos
Integrantes del grupo 'Mini Tormenta' en La casa de los famosos Col 2026 (Foto de Canal RCN)

Alexa Torrex tomó una decisión que cambió por completo su juego y su relación con los integrantes de “Mini Tormenta”: ya no haría parte del grupo. Las reacciones de sus compañeros no fueron favorables, ya que confesaron que podría estar cometiendo un error.

Yuli, específicamente confesó sentirse “dolida” por el distanciamiento de Alexa, aunque ya sospechaba que eso pasaría. La decisión de Alexa dejó claro que las diferencias de los integrantes eran más profundas de lo que creían, desatando una serie de indirectas y momentos tensos.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz acerca de su amistad con Alexa Torrex?

Una vez que ambas ya habían sido eliminadas de La casa de los famosos, siguieron protagonizando algunas controversias que, en su mayoría, han tenido que ver con cosas del reality: La celebración de Yuli cuando Alexa salió, la jefatura de la campaña de Alejandro Estrada y el romance de Alexa con Tebi.

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas en Instagram, un seguidor de Yuli Ruiz le propuso tener una “reconciliación” con Alexa y la respuesta de la modelo no fue lo que se esperaba.

Yuli confesó que NO le interesa volver a tener una amistad con Alexa y mencionó el motivo:

Con las amigas que tengo me basta y me sobra. Posdata: En algún momento quise, sí; pero si ella no quiere, tampoco me desvela

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¿Alexa Torrex ha dicho algo sobre Yuli Ruiz?

A pesar de todo lo que ha pasado entre las exparticipantes, Alexa ha dejado claro que quiere conocer a Yuli fuera de la competencia y más a profundidad, ya que hay muchas cosas de las que deben hablar. Incluso, a través de varios en vivos, la cantante ha confesado que no la odia y le desea el bien.

Pelea entre Yuli Ruiz y Alexa Torrex
Alexa Torrex ha dicho que no le cae mal Yuli Tuiz (Foto de Canal RCN)

 

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