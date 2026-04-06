¿Ana María Estupiñán nuevamente embarazada? Prueba positiva generó reacciones

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar luego de que Ana María Estupiñán compartiera un video relacionado con una prueba de embarazo, lo que llevó a muchos seguidores a preguntarse si la actriz estaría nuevamente en estado de gestación.

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¿Ana María Estupiñán está nuevamente embarazada?

Hace pocas horas Ana María Estupiñán compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que compartió su reacción al ver el resultado de su prueba de embarazo, el cual salió positivo, generando gran confusión entre sus fanáticos, pues muchos comenzaron a preguntarse si la prueba era reciente y se encontraba a la espera de su segundo hijo.

Video de Ana María Estupiñán enciende rumores tras resultado de prueba de embarazo. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, la actriz fue clara al mencionar en el comentario con el que acompañó la publicación que el video era de hace un año, justo cuando se enteró de que sería madre por primera vez.

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“Un año de este día. Hoy te tengo en mis brazos, qué privilegio más grande”, comentó conmovida por esta emocionante etapa de su vida de la que ya llevaba un año disfrutando.

Lo cierto es que la publicación terminó generando conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron al emotivo recuerdo compartido por la actriz.

¿Cómo reaccionaron los fans de Ana María Estupiñán a su emotivo video?

En redes sociales, la publicación generó confusión entre los seguidores de Ana María Estupiñán, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un nuevo embarazo.

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Sin embargo, la actriz aclaró que el video corresponde a un recuerdo de hace un año, cuando recibió el resultado positivo de su primera gestación, con lo que despejó las dudas y confirmó que se trata de un momento ya vivido.

“No entiendo, ¿nuevamente estás embarazada?”, “Pensé que era otro bebé, jaja”, “Otra vez tiene embarazada”, “No está en embarazo, los primeros 3 meses después de tener un hijo la prueba puede salir positiva.”, “¿Otra vez? Acabaste de tener ¿no?”, fueron algunos de los comentarios.