Patrick Godfrey falleció a los 93 años: murió en paz en su casa, rodeado de su familia

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¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor de importantes producciones: esto se sabe

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, que informó que el intérprete falleció en paz en su casa y acompañado por sus seres queridos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor en su casa, rodeado de su familia
¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor en su casa, rodeado de su familia (Foto freepik)

El mundo del cine internacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de un reconocido actor británico que participó en importantes producciones cinematográficas y desarrolló una extensa carrera artística durante más de seis décadas.

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La noticia fue confirmada por su agencia de representación a través de un comunicado oficial, en el que informó que el actor murió el pasado jueves 4 de junio.

Su partida ha generado mensajes de despedida por parte de seguidores y personas vinculadas a la industria del entretenimiento, quienes han destacado su talento y el legado que deja en la actuación.

¿Quién era el reconocido actor que falleció?

Se trata de Patrick Godfrey, actor nacido en Londres el 13 de febrero de 1933 y recordado por sus participaciones en películas como El conde de Montecristo, Ever After y Maurice.

Godfrey falleció a los 93 años después de construir una trayectoria que se extendió por cerca de 70 años en el cine, la televisión y el teatro.

De acuerdo con la información conocida, inició su carrera artística en 1959 y, desde entonces, acumuló más de 165 créditos actorales en distintas producciones. Su trabajo más reciente fue estrenado en 2024, demostrando que permaneció activo en la industria hasta los últimos años de su vida.

Gracias a su versatilidad, logró participar en numerosos proyectos que lo consolidaron como una figura reconocida dentro del mundo audiovisual británico e internacional.

Patrick Godfrey falleció a los 93 años: murió en paz en su casa, rodeado de su familia
Patrick Godfrey falleció a los 93 años: murió en paz en su casa, rodeado de su familia (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Patrick Godfrey?

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido revelada.

No obstante, la agencia que representaba al actor informó que Patrick Godfrey murió en paz en su hogar y rodeado de su familia.

En el mismo comunicado, la compañía expresó su pesar por la pérdida y destacó tanto su talento profesional como sus cualidades personales.

"Paddy era un actor excepcionalmente talentoso y una persona extraordinaria, y lo echaremos mucho de menos", señalaron.

Con su fallecimiento, la industria del entretenimiento despide a un artista que dedicó gran parte de su vida a la actuación y que dejó una amplia filmografía que continuará siendo recordada por muchas generaciones.

Patrick Godfrey, actor de El conde de Montecristo y Maurice, falleció a los 93 años
Patrick Godfrey, actor de El conde de Montecristo y Maurice, falleció a los 93 años (Foto freepik)
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