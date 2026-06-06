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¿Qué pasó entre la hija de Petro y James Rodriguez? El gesto del jugador se volvió viral

El capitán de la Selección Colombia se pronunció después de que un video junto a Antonella Petro generara críticas en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Qué pasó entre la hija de Petro y James Rodriguez? El gesto del jugador se volvió viral
¿Qué pasó entre la hija de Petro y James Rodriguez? El gesto del jugador se volvió viral (Foto Omar Vega / AFP)

James Rodríguez estuvo en el centro de la conversación en redes sociales durante las últimas horas luego de un momento que protagonizó con Antonella Petro y que rápidamente se hizo viral.

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Lo que inicialmente fue interpretado por algunos usuarios como un desplante del capitán de la Selección Colombia terminó teniendo una explicación y, posteriormente, el gesto del jugador cambió la percepción de muchos seguidores.

James Rodríguez tuvo inesperado gesto con la hija de Gustavo Petro tras la controversia
James Rodríguez tuvo inesperado gesto con la hija de Gustavo Petro tras la controversia (Foto Chandan Khanna / AFP)

¿Qué ocurrió entre James Rodríguez y Antonella Petro?

El hecho ocurrió durante un acto de despedida de la Selección Colombia, previo a su participación en el Mundial de 2026.

Al finalizar la ceremonia, los jugadores se despidieron del presidente Gustavo Petro y de su hija Antonella, quienes organizaron el evento protocolario.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran el momento en el que James se despide del mandatario y de Antonella para luego continuar su recorrido, mientras la menor, quien es seguidora del futbolista, intenta pedirle una fotografía.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y algunos internautas criticaron la actitud del jugador, asegurando que había ignorado a la niña e incluso que no se había despedido.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que James sí se despidió de Antonella y que, al parecer, no habría escuchado la solicitud de la foto.

James Rodríguez rompió el silencio tras el video con la hija de Gustavo Petro y le envió un mensaje
James Rodríguez rompió el silencio tras el video con la hija de Gustavo Petro y le envió un mensaje (Foto Luis ACOSTA / AFP)

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¿Cómo reaccionó James Rodríguez tras la polémica?

Después de que el episodio generara comentarios en redes sociales, Antonella Petro compartió un video en el que expresó la admiración que siente por la Selección Colombia y, especialmente, por James Rodríguez.

En la publicación también aprovechó para pedirle al futbolista que, cuando regrese del Mundial, puedan tomarse la fotografía que no fue posible durante el evento.

La respuesta del jugador no tardó en llegar. A través de Instagram, James le contestó asegurándole que con gusto cumpliría ese deseo y que, además de la foto, también le regalaría una camiseta de la Selección Colombia.

El 10 de la selección agradeció el apoyo que Antonella les brinda a él y a sus compañeros y aprovechó para enviar un mensaje de unión a todos los seguidores del equipo colombiano a pocos días de comenzar el Mundial.

Además, le comentó que la próxima vez hablara “un poco más duro”, dando a entender que no alcanzó a escucharla cuando ella le pidió la fotografía.

Por su parte, Antonella compartió la respuesta con evidente emoción y aseguró que casi le da “un infarto” al ver que uno de sus ídolos le había contestado personalmente.

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