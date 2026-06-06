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La emotiva reacción de las jugadoras de Colombia tras clasificarse al Mundial

La Selección Colombia Femenina venció a Uruguay y se clasificó al Mundial de Brasil 2027: así reaccionaron.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jugadoras de Colombia se clasificaron al Mundial
Selección Colombia Femenina se clasificó al Mundial 2027. (AFP: Luis ACOSTA)

La Selección Colombia Femenina volvió a hacer historia. En una noche llena de emoción y celebración en el estadio Pascual Guerrero, la Tricolor derrotó 1-0 a Uruguay y aseguró su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

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¿Cómo logró la clasificación la Selección Colombia Femenina al Mundial 2027?

Con este resultado, el combinado nacional alcanzó los 17 puntos en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol y se ubicó en lo más alto de la tabla, obteniendo uno de los cupos directos al certamen orbital cuando aún resta una fecha para finalizar la competencia.

La victoria por la mínima diferencia frente a Uruguay fue suficiente para sellar el objetivo y confirmar la presencia de Colombia en la máxima cita del fútbol femenino, que se disputará el próximo año en Brasil.

Un momento que fue captado por el equipo de Deportes RCN y que ya se empieza a viralizar en diferentes plataformas digitales en este momento que se respira fútbol por la también participación de la Selección Colombia Masculina en el Mundial 2026.

Linda Caicedo celebró un nuevo logro con la Selección Colombia: “Gracias Dios”
La Selección Colombia Femenina se clasificó al Mundial 2027. (AFP: Raul ARBOLEDA)

¿Cómo celebraron las jugadoras de Colombia la clasificación al Mundial 2026?

Tras el pitazo final, las jugadoras colombianas no pudieron contener la emoción. Abrazos, lágrimas y gestos de felicidad se apoderaron del terreno de juego mientras celebraban junto a la afición el logro de clasificar por cuarta vez en la historia a una Copa del Mundo.

El Pascual Guerrero se convirtió en una verdadera fiesta. Los hinchas acompañaron a las futbolistas en una jornada inolvidable que ratifica el crecimiento y el gran momento que atraviesa el fútbol femenino colombiano.


Esta será la cuarta participación de Colombia en una Copa Mundial Femenina, luego de haber estado presente en Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Precisamente, en su más reciente participación mundialista, la Tricolor logró una actuación histórica al alcanzar los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Inglaterra.

Ahora, la Tricolor pondrá su mirada en el cierre de la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay el próximo 9 de junio, con la tranquilidad de haber cumplido la meta y el sueño mundialista ya asegurado.

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