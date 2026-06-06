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Greeicy Rendón y Mike Bahía protagonizan fuerte escena de celos en redes

En redes circula un video en el que se ve la polémica escena de celos que protagoniza Mike Bahía, Greeicy Rendón y Kai.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy y Mike Bahía causaron furor con escena de celos
Greeicy y Mike Bahía desatan revuelo tras inesperada escena de celos. (Foto/ Canal RCN)

Greeicy Rendón y Mike Bahía, son una de las parejas más establos de la farándula colombiana, pues ya llevan más de 13 años juntos y de su relación, nació Kai, su único hijo que cumplió el pasado abril cuatro años.

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Desde la llegada del niño a su vida, la pareja de enamorados comparte cómo viven en familia y cómo hacen para organizar sus tiempos juntos tanto en el hogar, como en el trabajo, ya que Kai no puede faltar a sus planes laborales.

De hecho, el menor los acompaña a casi todos sus conciertos y los fanáticos de los artistas ya prácticamente lo conocen porque a veces se le ve sobre la tarima disfrutando de la música de sus papás.

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Por otro lado, los cantantes caleños están viviendo un buen momento laboralmente hablando, pues Greeicy recientemente estrenó su último álbum ‘Candela’, con el que ha viajado para promocionarlo y allí ha estado Kai para acompañarla.

¿Cuál es la escena de celos que protagonizaron Mike Bahía y Greeicy con Kai?

A través de redes sociales, circula un video de Greeicy Rendón, Mike Bahía y Kai, en donde se ve cómo los artistas se quieren acercar, pero el niño los separa, porque claramente tiene celos y quiere a su mamá solo para él.

Greeicy y Mike Bahía desatan revuelo tras inesperada escena de celos
El video de Greeicy y Mike Bahía que desató comentarios. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, es una escena bastante tierna que tiene comentando a los internautas, quienes viven enamorados de la familia que los caleños han conformado y que, además, comparten con sus seguidores esos maravillosos momentos en familia.

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Por el lado de Kai, no es la primera vez que el niño actúa con celos para que su papá no se acerque a Greeicy, cosas normales que pasan a esa edad.

¿Mike Bahía y Greeicy han dejado ver el rostro de su hijo?

Mike Bahía y Greeicy Rendón son de las figuras públicas más comentadas en redes, especialmente la caleña, debido a su belleza y gran talento.

El video de Greeicy y Mike Bahía que desató comentarios
Greeicy y Mike Bahía causaron furor con escena de celos. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, los internautas no se pierden de anda de lo que ella publica y es que, en los primeros años de vida de Kai, ellos, aunque revelaban muchos momentos con su niño, cuidaban su privacidad.

Pero desde que está algo más grande, no ocultan tanto su rostro como antes y aunque ya lo han dejado ver, trata de cuidarlo aún.

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