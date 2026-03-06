Greeicy preocupó a sus seguidores tras aparecer canalizada en redes: ¿está enferma?

Greeicy generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales en el que apareció canalizada mientras compartía un momento familiar junto a su hijo y su pareja, Mike Bahía.

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Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse si la artista estaba atravesando algún problema de salud o si se encontraba recibiendo algún tratamiento médico.

Greeicy alarmó a sus fans al mostrarse conectada a una vía intravenosa (Foto Canal RCN)

¿Qué tiene Greeicy y por qué apareció canalizada?

La cantante publicó un video en el que se le observa relajada y acompañada de su familia mientras recibe una terapia intravenosa.

Aunque la presencia de la canalización alarmó inicialmente a varios usuarios, no se trataría de una hospitalización ni de una emergencia médica.

Según se pudo observar en las imágenes compartidas por la artista, Greeicy estaría recibiendo una sueroterapia con vitamina C y complejo B, un procedimiento que se ha popularizado en los últimos años entre algunas celebridades y personas que buscan complementar su bienestar físico.

Las reacciones no tardaron en aparecer y cientos de seguidores comenzaron a enviar mensajes preguntando por su estado de salud, preocupados por verla conectada a una vía intravenosa.

No obstante, la cantante no mostró señales de malestar y, por el contrario, se le vio tranquila durante el procedimiento.

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¿Para qué sirve la sueroterapia que recibió Greeicy?

La sueroterapia consiste en la administración intravenosa de diferentes nutrientes, vitaminas o minerales con el objetivo de que el organismo los absorba de manera inmediata.

En este caso, Greeicy aparentemente estaba recibiendo una combinación de vitamina C y complejo B.

Este tipo de tratamientos suele utilizarse para complementar los niveles de ciertas vitaminas en el organismo, además de ser asociado con beneficios como el apoyo al metabolismo energético y la reducción de la sensación de fatiga en algunas personas.

Al administrarse directamente en el torrente sanguíneo, los nutrientes evitan el proceso digestivo y llegan de manera más rápida al organismo.

Aunque este procedimiento ha ganado popularidad en redes sociales y centros de bienestar, los especialistas recomiendan que cualquier terapia intravenosa sea realizada bajo supervisión profesional y de acuerdo con las necesidades particulares de cada paciente.

Por ahora, todo indica que Greeicy se encuentra bien de salud y que simplemente estaba recibiendo un tratamiento de bienestar, bajando la preocupación que surgió entre sus seguidores tras la publicación del video.