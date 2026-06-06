Sheila Gándara aparece en redes sin maquillaje y desata una ola de comentarios: así se ve

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, ganó mayor popularidad luego del escándalo que protagonizó el humorista en La casa de los famosos, luego de su cercanía con Mariana Zapata.

Artículos relacionados Yina Calderón Juliana Calderón sí estaría embarazada: estas son las nuevas pistas que publicó su hermana

De hecho, la barranquillera ya sonaba por su creación de contenido, pero la polémica le dio mayor exposición, lamentablemente por su vida privada y su relación con el finalista de la competencia.

Sin embargo, la creadora de contenido ha aprovechado la visibilidad para seguir trabajando en lo suyo y hasta el momento, se ve que le ha ido bien, pues que el foco esté en ella, lo ha sabido usar a su favor.

Artículos relacionados Maluma Maluma paraliza las redes tras mostrar a su hija por primera vez a sus dos años

Por eso mismo, hace contenido con marcas y en su más reciente publicación en Instagram, Sheila generó una ola de comentarios por cómo luce sin maquillaje, ya que su clip precisamente es sobre una rutina de make up con una marca colombiana que se vende muy bien en Barranquilla.

¿Cuál es el video que publicó Sheila Gándara en donde se deja ver sin maquillaje?

En horas de la mañana de este sábado 6 de junio, Sheila Gándara publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde se dejó ver sin nada de maquillaje, ya que le video era sobre su rutina precisamente de make up.

El video de Sheila Gándara sin maquillaje que tiene hablando a sus seguidores. (Foto/ Canal RCN)

En los primeros segundos del clip, la barranquillera deja ver cómo luce su piel de hermosa al natural y ahí procede a maquillarse, explicando cada producto y cómo lo aplica, pues para eso es el contenido.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata destapó polémica con fuerte mensaje que salpicaría a Sheila Gándara

Al terminar su make up, Sheila se ve muy bien con una rutina tranquila con productos que hacen que su piel se vea sana y como era de esperarse, los comentarios por cómo se ve, no se hicieron esperar.

¿Cuáles comentarios le dejaron en la publicación de Sheila Gándara sin maquillaje?

Sheila Gándara paralizó las redes al aparecer completamente al natural. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara desató furor en redes al dejarse ver sin una gota de maquillaje, pues la llenaron de comentarios en su video en donde le dejaban elogios por lo bella que se ve sin nada sobre su piel.

La gran mayoría son comentarios de mujeres, quienes admiraron su belleza natural y quienes le pidieron tips para tener una piel tan sana y sin imperfecciones.