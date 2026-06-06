Mariana Zapata destapó polémica con fuerte mensaje que salpicaría a Sheila Gándara

Durante La casa de los famosos Colombia 2026, se formó una gran polémica alrededor de Mariana Zapata, quien fue duramente crítica da en redes por su cercanía con algunos hombres en la competencia.

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Pero, lo que más provocó revuelo en redes, fue su vínculo cercano con Juanda Caribe, lo que generó que recibiera calificativos y palabras duras en su contra pues la llamaron “moza”. Sin embargo, ella se defendió de los comentaros al salir de la competencia.

Precisamente, la influenciadora paisa, rompió el silencio cuando regresó al mundo real y dijo que ella no tuvo nada con su excompañero, pero también aclaró que no sabía que las muestras de cariño de ambas partes se iban a ver tan cercanos aquí afuera.

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Así mismo, decía que ella estaba soltera y no le debía nada a nadie, por lo que provocó más rechazo en su contra, e incluso de sus compañeros de realidad. Por ahora, Marina ya está trabajando en lo suyo y eso lo ha revelado en redes, donde habría lanzado una supuesta pulla.

¿Cuál es la supuesta pulla de Mariana Zapata?

Mariana Zapata provocó revuelo en sus últimas historias publicadas el pasado viernes 5 de junio, debido a una contundente supuesta pulla que lanzó.

El comentario de Mariana Zapata que reavivó la polémica con Sheila Gándara. (Foto/Canal RCN)

De acuerdo con los comentarios en redes, se estaría manifestando ante tantas críticas que ha recibido por su polémico vínculo con Juanda Caribe y, de hecho, esa supuesta indirecta podría ir dirigida a los fanáticos de Sheila Gándara.

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En la historia, la influenciadora cantó “aprendió velones para que en la vida a mí me vaya mal, pero ¿cuándo tú has visto que el que está con Dios aquí le vaya mal?”

¿Mariana Zapata se ha referido sobre Sheila Gándara?

Mariana Zapata volvió a generar controversia por presunta indirecta a Sheila Gándara. (Foto/Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Mariana Zapata dijo en entrevistas que, ella supo que “ella” le terminó a Juanda Caribe, antes de que naciera su vínculo y sin decir su nombre, no dijo nada más sobre Sheila Gándara.

Por su lado, la barranquillera tampoco ha dicho nada del tema nombrando directamente a Mariana, pero sí respondía en redes cuando querían vincular a la paisa con Victoria, su hija.