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Alejandro Estrada habló de Juanda Caribe y Mariana tras La casa de los famosos: opinó del shippeo

Alejandro Estrada llamó la atención al compartir su percepción sobre la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada habló de Juanda Caribe y Mariana tras La casa de los famosos
Alejandro Estrada opinó del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue generando conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Ahora, Alejandro Estrada reveló qué pensó acerca de la conexión que ambos mostraron en el reality.

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¿Cuál es la historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Dentro de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron varios momentos de cercanía que despertaron comentarios entre los televidentes.

Una de las situaciones más comentadas ocurrió cuando el creador de contenido le expresó a Mariana: "No sé por qué, pero te quiero", lo que llevó a muchos a preguntarse si entre ellos existía algo más que una amistad.

¿Cuál es la historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata?
La historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la situación generó conversación debido a que Juanda también habló en varias ocasiones sobre su relación con Sheila Gándara, madre de su hija. Al ingresar al programa, aseguró que, en ese entonces, su vínculo sentimental continuaba.

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Tras su salida del reality, Mariana aclaró que nunca se consideró responsable de la ruptura que la pareja protagonizó poco después. Además, insistió en que entre ellos nunca existió una relación sentimental.

A pesar de ello, las especulaciones continuaron. Ambos aparecieron juntos en una transmisión en vivo realizada desde un hotel en Bogotá, donde compartieron varios momentos que volvieron a alimentar las teorías de quienes creen que existe una conexión entre ellos.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Durante una entrevista con Tropicana, Alejandro Estrada fue consultado sobre la cercanía que Juanda Caribe y Mariana Zapata mostraron dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?
Alejandro Estrada habló sobre el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

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Al responder, el actor explicó que desde su perspectiva ambos se mostraron auténticos durante la convivencia. Según comentó, percibió una relación basada en el apoyo mutuo y en la compañía que se brindaron dentro del programa.

No obstante, Alejandro también fue claro al señalar que esa percepción corresponde a lo que pudo observar mientras compartió con ellos en el reality. Por esa razón, evitó hacer afirmaciones sobre cómo es actualmente la relación entre ambos fuera de cámaras.

Además, señaló que las dinámicas de convivencia dentro de este tipo de formatos pueden hacer que los participantes desarrollen sentimientos más intensos debido al aislamiento y al tiempo que comparten juntos.

Las declaraciones de Alejandro Estrada se suman así a la conversación que continúa alrededor de Juanda Caribe y Mariana Zapata, una dupla que sigue despertando interés entre los seguidores del reality incluso después de su final.

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