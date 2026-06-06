Emiro Navarro y Valentina Ferrer causaron furor en las calles de Cartagena

En horas de la noche del viernes 5 de junio, el creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Emiro Navarro, sorprendió en sus redes tras aparecer en Cartagena con Valentina Ferrer, esposa de J Balvin.

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Ambos famosos se hicieron amigos luego de que el influenciador se volviera viral haciendo trends tanto de J Balvin, como de Ryan Castro y desde ahí, empezó a interactuar con la modelo argentina, quien ahora, es muy popular en las redes sociales.

Precisamente, Valentina empezó a subir de seguidores en sus cuentas por las ocurrencias de Balvin y de su hijo Río, por lo que se entendió a la perfección con Emiro, quien al igual que ella, entienden el mundo de las plataformas digitales.

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De hecho, Navarro estuvo visitándolos en Estados Unidos y no solo compartió con su amiga, sino con el mismo hijo de J Balvin, además han hecho lives en TikTok, en donde fue que se conocieron, allí, también ha participado Ryan Castro.

¿Cuáles son las historias de Emiro Navarro y Valentina Ferrer en Cartagena?

Valentina Ferrer reveló que está en Cartagena desde el pasado viernes en horas de la tarde y allí en sus historias, subió contenido paseando por las calles de la ciudad amurallada, además, compartiendo con los cartageneros.

Emiro Navarro y la esposa de J Balvin reaparecieron juntos.(Foto/ Canal RCN)

Horas más tarde, Emiro subió unas historias juntos, caminando bajo la luz de la luna y ella no se quedó atrás, pues publicó un clip en el que se ven saltando juntos muy felices en una noche, precisamente en Cartagena.

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¿Por qué Emiro Navarro y Valentina Ferrer están juntos?

En estos días, en redes estaba el rumor de que J Balvin podría ser uno de los invitados de Nicky Jam en su concierto en Bogotá, pero algunos creían que no era así, porque estaba en Cartagena.

Emiro Navarro causó revuelo al dejarse ver con la esposa de J Balvin. (AFP/ Giorgio VIERA)

De hecho, Valentina podría estar en la ciudad amurallada acompañando a J Balvin y como Emiro es de la costa, coincidieron para compartir juntos y hacer contenido.

Pues han sorprendido que, de un par de interacciones en redes, ahora sean tan amigos; además que, quien mejor que Navarro para enseñarle Cartagena a la modelo argentina, quien se ha ganado el amor de todos los colombianos.