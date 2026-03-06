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Así reaccionó Emiro Navarro al ver beso de Karola y Eidevin en vivo

Emiro Navarro divirtió con su reacción tras ver en pleno live a Karola y Eidevin dándose un beso.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Emiro Navarro, Karola y Eidevin
Emiro Navarro se muestra con Karola y Eidevin/Canal RCN

El influenciador Emiro Navarro se volvió tendencia en redes sociales luego de reaccionar en pleno en vivo a beso de Karola y Eidevin.

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Karola y eidevin juntos con emiro navarro

Según ambos han detallado, se están dando la oportunidad de conocerse en sus respectivas realidades y conocer si puede o no fluir algo entre ellos.

En ese proceso, los dos se han visto en repetidas ocasiones pese a lo difícil que puede ser para ellos debido a que el costeño vive en Colombia, mientras que ella reside en República Dominicana.

Primero él viajó a dicho país y recientemente Karola estuvo en Medellín en un romántico plan en un mirador junto al exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Ambos se han dejado ver juntos y muy amorosos, pero no han querido mostrar mucho de su relación, destacando que prefieren tener gran parte de esta en su total privacidad.

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¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a beso entre Karola y Eidevin?

Por medio de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suman millones de seguidores, Emiro Navarro tomó el control del celular y Karola le señaló que iba a darle un beso a Eidevin, pero solo él podía ver.

emiro ve beso entre karola y eidevin

El influenciador mostró su genuina reacción tapándose la boca y mostrando asombro al respecto.

"Ay no, anda", expresó.

Posteriormente, los mostró y capturó cuando Eidevin le dio un beso en la mejilla y Karola se dio cuenta cambiándole el plano.

Según destacó una cosa fue lo que mostraron en el reality y otra es dejar ver de más en su realidad.

Por ahora, los fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre los famosos y si llegarán a formalizar su relación o si cada uno seguirá su camino.

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Por el momento, Karola estrenó su nueva canción "Mi Paracaídas", en la que Eidevin es el protagonista del videoclip, sumando miles de reproducciones con pocas horas de haberse estrenado.

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