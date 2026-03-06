El influenciador Emiro Navarro se volvió tendencia en redes sociales luego de reaccionar en pleno en vivo a beso de Karola y Eidevin.

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¿Karola y Eidevin son novios?

Los creadores de contenido tuvieron un romance en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el cual decidieron seguir afuera del reality.

Según ambos han detallado, se están dando la oportunidad de conocerse en sus respectivas realidades y conocer si puede o no fluir algo entre ellos.

En ese proceso, los dos se han visto en repetidas ocasiones pese a lo difícil que puede ser para ellos debido a que el costeño vive en Colombia, mientras que ella reside en República Dominicana.

Primero él viajó a dicho país y recientemente Karola estuvo en Medellín en un romántico plan en un mirador junto al exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Ambos se han dejado ver juntos y muy amorosos, pero no han querido mostrar mucho de su relación, destacando que prefieren tener gran parte de esta en su total privacidad.

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¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a beso entre Karola y Eidevin?

Por medio de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suman millones de seguidores, Emiro Navarro tomó el control del celular y Karola le señaló que iba a darle un beso a Eidevin, pero solo él podía ver.

El influenciador mostró su genuina reacción tapándose la boca y mostrando asombro al respecto.

"Ay no, anda", expresó.

Posteriormente, los mostró y capturó cuando Eidevin le dio un beso en la mejilla y Karola se dio cuenta cambiándole el plano.

Según destacó una cosa fue lo que mostraron en el reality y otra es dejar ver de más en su realidad.

Por ahora, los fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre los famosos y si llegarán a formalizar su relación o si cada uno seguirá su camino.

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Por el momento, Karola estrenó su nueva canción "Mi Paracaídas", en la que Eidevin es el protagonista del videoclip, sumando miles de reproducciones con pocas horas de haberse estrenado.