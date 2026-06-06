La música colombiana atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de un reconocido artista que dejó una importante huella en el vallenato gracias a su trayectoria y talento con el acordeón.

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La noticia fue dada a conocer por un medio de comunicación de Valledupar, que informó sobre el deceso del músico el pasado viernes 5 de junio. Su partida ha generado múltiples mensajes de despedida por parte de seguidores y apasionados de este género musical.

Con una carrera de varias décadas, el artista fue reconocido por su aporte a la cultura vallenata y por recibir importantes distinciones en uno de los festivales más representativos del país.

Conmoción en Colombia por la muerte de un querido artista de 84 años (foto freepik)

¿Quién es el artista colombiano que falleció?

Se trata de Ovidio Enrique Granados Melo, reconocido acordeonista conocido en el mundo del vallenato con el apodo de “El cirujano del acordeón”.

Granados Melo falleció en Valledupar a los 84 años de edad, dejando un legado que marcó a varias generaciones de músicos y seguidores del folclor colombiano.

Según informó el medio local El Pilón, el artista era ampliamente respetado por su habilidad con el acordeón y por su extensa trayectoria dentro de la música vallenata.

Además, a lo largo de su carrera obtuvo diferentes reconocimientos y fue galardonado en varias oportunidades en el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los escenarios más importantes para este género.

Su talento y dedicación hicieron que fuera considerado una figura destacada dentro del vallenato tradicional.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Ovidio Enrique Granados Melo?

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido revelada por sus familiares ni por las autoridades.

No obstante, de acuerdo con la información compartida, el acordeonista venía enfrentando quebrantos de salud durante los últimos meses.

Su partida ha sido lamentada por colegas y seguidores, quienes han recordado su aporte a la música colombiana y el legado que deja en el vallenato.

En redes sociales también se han multiplicado los mensajes de despedida y agradecimiento por su carrera artística, mientras distintas personas destacan la influencia que tuvo Ovidio Enrique Granados Melo en este género musical.