Messi se viste de luto tras lamentable pérdida en Argentina: así reaccionó el futbolista

Argentina está de luto tras confirmarse este 5 de junio de 2026 el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más emblemáticas del rock argentino.

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Messi lamentó el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari

El histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, luego de enfrentar durante varios años complicaciones derivadas del Parkinson.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, donde su equipo de trabajo compartió un emotivo mensaje para sus seguidores.

"La noticia más triste, esa que no hubiésemos querido dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio. Su cuerpo, su manifestación física ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", expresaron.

De acuerdo con información revelada por el diario El Heraldo, el músico había enfrentado durante años las consecuencias del Parkinson, enfermedad que afectó considerablemente su estado de salud.

Falleció Carlos "Indio" Solari y Messi reaccionó. (Foto freepik)

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¿Cómo reaccionó Lionel Messi a la muerte de Carlos "Indio" Solari?

La partida del Indio Solari generó una ola de reacciones en Argentina, incluyendo la del capitán de la selección albiceleste, Lionel Messi.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para despedirse del reconocido cantante con un mensaje corto, pero lleno de sentimiento.

"Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.", escribió Messi.

La relación entre ambos estuvo marcada por el respeto y la admiración mutua. En el pasado, Solari dedicó emotivas palabras al campeón del mundo, destacando su importancia para el deporte argentino.

"Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Te mando un abrazo y pásala bien de aquí en más. Te lo mereces. Posdata: qué tal si ganas un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo".

El fútbol argentino también despidió al Indio Solari

La muerte del legendario músico trascendió el ámbito artístico y tuvo eco en el mundo del deporte. Varios equipos del fútbol argentino como Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo y Racing Club, publicaron mensajes de despedida en honor al cantante.

"Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio".

Con su música, sus letras y su influencia en varias generaciones, Carlos "Indio" Solari dejó una huella imborrable en la cultura argentina.

Su partida ha generado conmoción entre millones de seguidores, artistas y figuras públicas, entre ellas Lionel Messi, quien se sumó a los homenajes para despedir a una de las voces más representativas del país.