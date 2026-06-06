Eidevin López llamó a Alejandro Estrada para solucionar sus diferencias: ¿hubo reconciliación?

Meses después de la polémica que protagonizaron dentro de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López y Alejandro Estrada volvieron a ser tema de conversación luego de un intento de acercamiento que quedó registrado en una transmisión en vivo.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

El conflicto entre Alejandro y Eidevin comenzó durante su participación en La casa de los famosos Colombia. La discusión surgió después de que Eidevin asegurara que el actor lo había insultado mientras no tenía puesto el micrófono durante la competencia.

Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Ante las acusaciones, Estrada negó haber utilizado palabras ofensivas y explicó que lo único que le dijo fue “sapo”. Sin embargo, Eidevin sostuvo que el actor aprovechaba momentos fuera del registro de audio para mostrar una actitud distinta frente a sus compañeros.

La situación escaló durante una dinámica en la que los participantes debían expresar críticas de manera directa. En medio del intercambio, Eidevin redujo la distancia física entre ambos y llegó a tocar el rostro de Alejandro Estrada.

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La reacción del actor fue empujarlo, acción que llevó a que la producción interviniera de inmediato. El Jefe llamó la atención de los participantes y advirtió que el futuro de ambos quedaría en manos de los televidentes mediante una votación oficial.

Finalmente, el público decidió la expulsión de Eidevin López, mientras que Alejandro Estrada continuó en la competencia hasta convertirse en uno de los finalistas de la temporada.

Eidevin López se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿Eidevin López habló con Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Eidevin López volvió a referirse a Alejandro Estrada durante una transmisión en vivo realizada junto a Valentino Lázaro.

Durante la dinámica, Valentino retó al creador de contenido a llamar al ganador de La casa de los famosos Colombia para intentar resolver las diferencias que surgieron durante el reality.

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Eidevin aceptó el reto y procedió a marcar el número de Alejandro Estrada frente a los espectadores. Según se observó en la transmisión, realizó tres intentos de llamada consecutivos, pero ninguno fue respondido por el actor.

Posteriormente, Valentino propuso un segundo reto para Eidevin. En esta ocasión, le pidió que publicara una historia manifestando su apoyo al “Team zorro viejo”. Sin embargo, el creador de contenido decidió no aceptar la propuesta.

Por ahora, Alejandro Estrada no se ha pronunciado públicamente sobre los intentos de contacto realizados por Eidevin López, por lo que se desconoce si existirá una conversación entre ambos para aclarar lo sucedido.